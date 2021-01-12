День ангела Ирины празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 12 января. Имя имеет древнегреческое происхождение.

Оно произошло от имени богини Эйрены, которая отвечала за мир и спокойствие. Поэтому издавна считалось, что все Ирины имеют сильную энергетику. Они уверены в себе, всегда хотят быть независимыми, решительными, но одновременно жизнерадостными.

Заступницей обладательниц этого имени является святая Ирина Македонская.

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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Ирины в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать в этот день несколько приятных слов своим знакомым или родным девушкам.

Ирина означает мир, покой.

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

***

Желаем счастья, синьорина.

Энтузиазма Вам, Ирина,

Здоровья, радости, веселья,

Тепла, комфорта, настроения!

***

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодне-рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.