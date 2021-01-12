День ангела — Ирины (12 января): поздравления и значение имени

12 января 2021 года день ангела празднуют представительницы прекрасного пола с именем Ирина.
Значение имени Ирина
Имя Ирина имеет древнегреческое происхождение, а означает мир и покой.
Еще с детства носительницы этого имени достаточно самостоятельные и решительные. Ирины ответственно подходят к работе. Общительна, быстро устанавливает контакт с незнакомыми людьми. В компании ведет себя свободно.
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Ирина — влюбчивая натура, но головы в увлечениях не теряет.
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Ирина, дорогая,
Прекрасная, родная,
Тебя я поздравляю
И с радостью желаю
Здоровья и заботы,
Прекраснейшей работы,
Добра и красоты.
Пусть сбудутся мечты!
*****
Ты лучшая на свете —
Смирись, Ирина, с этим.
Прости, что не с букетом,
Лишь с пламенным приветом.
Желаю быть счастливой,
По-прежнему красивой.
Желаний исполнения,
Удачи и везения!
Любви тебе желаю
Такой, чтоб обжигала.
Грустить совсем не надо,
Друзья пусть будут рядом.
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Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Календарь церковных праздников на год
В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.
Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 годсмотрите на Фактах ICTV.