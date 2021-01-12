День ангела — Ирины (12 января): поздравления и значение имени

12 января 2021 года день ангела празднуют представительницы прекрасного пола с именем Ирина.

Значение имени Ирина

Имя Ирина имеет древнегреческое происхождение, а означает мир и покой.

Еще с детства носительницы этого имени достаточно самостоятельные и решительные. Ирины ответственно подходят к работе. Общительна, быстро устанавливает контакт с незнакомыми людьми. В компании ведет себя свободно.

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Ирина — влюбчивая натура, но головы в увлечениях не теряет.

*****

Ирина, дорогая,

Прекрасная, родная,

Тебя я поздравляю

И с радостью желаю

Здоровья и заботы,

Прекраснейшей работы,

Добра и красоты.

Пусть сбудутся мечты!

*****

Ты лучшая на свете —

Смирись, Ирина, с этим.

Прости, что не с букетом,

Лишь с пламенным приветом.

Желаю быть счастливой,

По-прежнему красивой.

Желаний исполнения,

Удачи и везения!

Любви тебе желаю

Такой, чтоб обжигала.

Грустить совсем не надо,

Друзья пусть будут рядом.

*****

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

Удачи, здоровья и счастья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Календарь церковных праздников на год

В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников.

Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 годсмотрите на Фактах ICTV.