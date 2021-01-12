День ангела Марии: поздравления и значение имени

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Факты / Lifestyle
Сніжана Денисова |

День ангела Марии — поздравления в СМС и открытках

12 января и еще 40 раз в год отмечают день ангела Марии.

Имя Мария имеет библейские корни, происходит от древнееврейского имени Мирьям. Трактуют значение этого имени по разному — горькая, желанная, беззаботная. Покровительницей имени является сама Пресвятая Богородица. 

Ко дню ангела Марии Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки.

ЧитайтеКалендарь государственных праздников на 2021 год

Поздравления в СМС и стихах: 

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

***

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

***

Лик как у царевны, 

Разум — красавицы, 

И именно поэтому Мария, 

Каждому очень нравится. 

С Днем ангела! 

***

В имени Марии ласка,

И сама она как сказка,

Излучает она тепло, 

И светлейшее добро. 

С Днем ангела поздравляем! 

Счастья-радости желаем! 

***

Поздравляю я тебя, Мария, 

И желаю больше доброты, 

От успеха будет эйфория, 

Ведь воплотишь все свои мечты! 

С днем ангела Марии!

***

Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными! 

*** 

Ты — радость в нашей жизни, Машенька! Я искренне поздравляю тебя с днем ангела и желаю каждый день иметь радость, воодушевление, красоту, здоровье и силы для новых твоих свершений и приключений!

Поздравления в картинках: 

День ангела Марии: поздравления и значение имени

День ангела Марии: поздравления и значение имени

День ангела Марии: поздравления и значение имени

День ангела Марии: поздравления и значение имени

День ангела Марии: поздравления и значение имени

В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников. Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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