День ангела Марии: поздравления и значение имени

12 января и еще 40 раз в год отмечают день ангела Марии.
Имя Мария имеет библейские корни, происходит от древнееврейского имени Мирьям. Трактуют значение этого имени по разному — горькая, желанная, беззаботная. Покровительницей имени является сама Пресвятая Богородица.
Ко дню ангела Марии Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки.
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Поздравления в СМС и стихах:
***
Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
***
Маша, Машенька, Мария,
Ты прекрасна, как стихия!
Так решительна, смела,
Даже в гневе хороша.
Всё сама всегда решаешь,
Слабости не допускаешь.
За активность уважаем,
Все тебя мы обожаем.
Знай, что по тебе скучаем,
Если долго не встречаем!
***
Лик как у царевны,
Разум — красавицы,
И именно поэтому Мария,
Каждому очень нравится.
С Днем ангела!
***
В имени Марии ласка,
И сама она как сказка,
Излучает она тепло,
И светлейшее добро.
С Днем ангела поздравляем!
Счастья-радости желаем!
***
Поздравляю я тебя, Мария,
И желаю больше доброты,
От успеха будет эйфория,
Ведь воплотишь все свои мечты!
С днем ангела Марии!
***
Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными!
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Ты — радость в нашей жизни, Машенька! Я искренне поздравляю тебя с днем ангела и желаю каждый день иметь радость, воодушевление, красоту, здоровье и силы для новых твоих свершений и приключений!
Поздравления в картинках:
В течение года украинцы празднуют ряд церковных праздников. Среди них самый большой Пасха, который в 2021 году выпадает на 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.