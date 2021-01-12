Лучшие гадания на Старый Новый год, как узнать судьбу

В ночь с 13 на 14 января отмечаем Старый Новый год, который наши предки считали магическим, мистическим периодом, который отлично подходит для гадания и магических обрядов. Он приходится на так называемые святки, с 7 по 19 января, но именно ночь Старого Нового года считается идеальным временем для магии.

В это время можно гадать не только на суженого, но и попробовать узнать свое будущее на ближайший год и загадать желание.

Наши предки верили, что именно на этот праздник потусторонние силы приходят в наш мир, и просили у них благополучия и богатого урожая. Факты ICTV собрали для вас простые и интересные обряды, которые вы можете попробовать провести самостоятельно.

Гадание на исполнение желаний

В ночь на Старый Новый год перед тем, как лечь спать, обдумайте и напишите на отдельных бумажках 12 заветных желаний и положите под подушку. С утра наугад выберите три бумажки — эти желания сбудутся на протяжении года.

Гадание на суженого

На расческе

Перед сном незамужняя девушка должна положить свою расческу под подушку и сказать: Суженый-ряженый, приди и расчеши мои волосы. Если приснится парень, который будет расчесывать ваши волосы, — возможно, именно он ваш суженый, за которого вы выйдете замуж.

С чулком

Для этого обряда вам понадобятся чулки, один нужно надеть на ногу и лечь спать. А перед этим скажите: суженый, ряженый, приди меня разувать. Парень, который снимет с вас ночью чулок, — ваш будущий муж. Важно купить для этого ритуала новые чулки, и не использовать те, которые носите каждый день.

Гадание на будущее

С яйцом

Чтобы узнать свою судьбу, можно попробовать погадать на обычном курином яйце. В сыром яйце осторожно сделайте отверстие и вылейте содержимое в стакан с водой. Через некоторое время белок начнет сворачиваться, внимательно рассмотрите его форму. Вы можете увидеть в нем что угодно. Например, машина, корабль или самолет могут обещать интересное путешествие, а кольцо — свадьбу.

На варениках

Этот ритуал очень прост — нужно просто приготовить вареники с картошкой, но в некоторые положить особенную начинку, которая будет символом событий в будущем году. Во время обеда возьмите один из вареников наугад — какая начинка вам достанется, таким и будет ваш год.

Необходимо подготовить такие начинки-сюрпризы:

Леденец, который обещает сладкую жизнь;

Бумажная купюра, которая принесет в дом достаток;

Нитка — символизирует будущее путешествие;

Черный перец — жизнь будет с остротой;

Жевательные драже, которые обещают рождение детей;

Пуговица, которая сулит много обновок.

Гадания на судьбу

На спичках

Для этого обряда вам понадобится спичечный коробок и несколько спичек. С двух сторон коробки установите по спичке и одновременно подожгите. Одна спичка символизирует девушку, а вторая — парня, если после сгорания головки спичек касаются друг друга — пара будет вместе.

На свечах

Этот ритуал поможет узнать перспективы в личной жизни. Для этого незамужние девушки должны собраться вокруг глубокой миски с водой, в скорлупки от грецких орехов вставляются небольшие свечки, поджигаются и опускаются в воду.

Каждая девушка должна поджечь одну свечу. Та, у которой она догорит первой, вскоре выйдет замуж. Девушка, чья свечка сгорела последней, последней пойдет под венец. Если скорлупа утонула, свадьба может никогда не состоятся.