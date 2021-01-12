Гороскоп на неделю, с 11 по 17 января 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Неделя с 11 по 17 января – период стационарного Урана. С 10 января Уран (планета неожиданностей, всего современного и нового, виртуального общества) замедлит скорость в ретрофазе.

С 14 января Уран становится стационарным и с 18 января переходит в прямолинейное движение. Его энергия значительно влияет на состояние мировой экономики, политические события в глобальных масштабах. Энергию Урана в это время можно использовать для значительных перемен в своей жизни.



Читайте: Когда получится преодолеть пандемию: астропрогноз для Украины на 2021 год

Неделя перемен, порой, неприятных, но необходимых. Они помогут по-новому взглянуть на жизнь и чувствовать себя счастливым каждый день. Многие люди в этот период понимают причины тех ситуации, где чувствуют себя несчастливыми. Неделя инсайтов, озарений, тем более, новолуние 13 января в Козероге, способствует выходу на новый уровень.

Гороскоп для Овнов

В это время ожидается много хлопот, а ваши действия будут оцениваться окружающими. Люди обратят внимание как на ваши сильные стороны, так и на слабые. В свою очередь вам нужно показать заинтересованность в сотрудничестве. В этот период затрагиваются взаимоотношения и деятельность, связанная с престарелыми членами семьи, начальством и представителями власти. Вас ожидают серьезные разговоры с руководством, возможно, вас рассматривают на новую должность. В зависимости от того, какое впечатление вы произведете, будет зависеть ваша карьера. Не ввязывайтесь в интриги, шантаж, сплетни, а также не используйте личные связи в корыстных целях.

Гороскоп для Тельцов

В этот период вы будете окружены красотой и гармонией. Удачное время для серьезных разговоров с партнером, планирования дальнейших взаимоотношений или же их завершения. Обстоятельства будут сопутствовать активному общению с окружающими и эффективной физической деятельности. Это время не стоит проводить в одиночестве, чтобы не упустить взаимовыгодные знакомства и благоприятные возможности. Демонстрируйте свои сильные стороны, проявляйте творческие способности – это привлечет к вам внимание нужных людей. Отношения с представителями противоположного пола будут успешными. Даже если до сих пор они шли не гладко, пришло время создать приятную атмосферу и обрести гармонию в личной жизни.

Гороскоп для Близнецов

Вас влечет к самому яркому, блистательному, первоклассному, но нужно сопоставлять свои возможности и желания. Не следует афишировать своих намерений, но и не стоит скрывать свои дела от близких людей, иначе появятся обиды и упреки. При этом возможны беспочвенные тревоги, сильные переживания, страхи, если у вас есть что скрывать от общественности. Возможно, ваша помощь и поддержка в виде конкретных действий будет нужна кому-то. Принимая участие в чьей-то судьбе, действуйте решительно, но не импульсивно, учитывайте мнение, пожелания или возражение окружающих. Удачны деловые поездки за границу или в отдаленные места, причем цель поездки лучше не афишировать.

Гороскоп для Раков

Вам захочется участвовать во всех делах, вырваться из навязанного круга обстоятельств, а это приведет к желаемому результату и достижению целей. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. В это время у вас улучшится самочувствие и иммунитет. Представители противоположного пола стремятся произвести на вас впечатление, завоевать ваше внимание. Однако, вам не всегда это будет нравиться. Вполне вероятно появление настырного поклонника или поклонницы, действия которых могут принести вам определенные сложности в устоявшихся взаимоотношениях. Этот период подходит для решения юридических воп­росов.

Гороскоп для Львов

Обстоятельства требуют от вас активности в разнообразных видах деятельности. В деловой сфере, в целом, все хорошо, к вам прислушиваются партнеры, вы утверждаете собственное мнение, получаете некоторое продвижение. Хотя требуется большой уровень осознанности, чтобы не потерять тот статус и финансовый фундамент, которого вы достигли. При этом появляется напряжение в личных и семейных отношениях. Раздражение, агрессия и критика — это то, что может охладить чувства партнера. Проявляйте инициативу, но осторожно, так как вероятны конфликты по вашей вине, результатом которых будет временное расставание или даже завершение отношений.

Гороскоп для Дев

Старайтесь поддерживать социальные взаимоотношения, ходить в гости и приглашать к себе знакомых и друзей. Обстоятельства складываются наилучшим образом, чтобы встретить своего романтического партнера или улучшить существующие взаимоотношения. Яркое проявление индивидуальных способностей, творческий взлет и жажда деятельности привлечет к вам нужных людей. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенность в своих силах и потрясающая самоотдача могут улучшить материальное положение. Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества.

Гороскоп для Весов

Вам придется вплотную заняться семейными и домашними делами. Неделя подходит для официального закрепления отношений – личных или деловых. В это время кто-то начнет с нового листа свою личную жизнь, а кто-то поставит точку. Близкий человек может сказать вам, что вы стали несговорчивыми, отстраненными, замкнутыми. Возможно чувства остынут. Старайтесь не доводить ситуации до ссор, иначе, конфликт затянется надолго. Многим предстоит решать вопросы с недвижимостью, изменить место жительства, на первый план выйдут заботы, связанные с пожилыми родителями.

Гороскоп для Скорпионов

Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными — возможно, в результате слишком острой конкуренции. Напряженный период, повышенная эмоциональность приведет к импульсивным, резким, агрессивным и грубым реакциям. В этот период вы склонны переоценивать свои силы, а к окружающим предъявлять слишком завышенные требования, в результате вы рискуете потерять симпатию и уважение. Не стоит стремиться к дискуссиям, так как скорее всего, они перерастут в конфликт. Важно сосредоточиться на личных взаимоотношениях, не давайте повода для ревности. В то же время, необоснованная ревность со стороны партнера, может оказаться поводом для разрыва отношений.

Гороскоп для Стрельцов

Романтические отношения становятся более чувственными. Неделя благоприятна для общения с противоположным полом, помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Помните, что любовные приключения и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами может привести к неприятностям. Вам предстоит уйма профессиональных дел, усиливается дух соперни­чества в том, что касается работы. Склонность к немедленно­му разрешению возникающих проблем, приводит к поспешным действиям. В этот период может возникнуть необходимость медицинского или стоматологического обследования и проведения определенных процедур.

Гороскоп для Козерогов

Ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненна. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, которые касаются любви и отношений между людьми, а также для общественной и дипломатической деятельности. Творческим людям следует использовать эти дни для презентации себя и своих работ. Благоприятное время для бизнеса, особенно связанного с искусством и индустрией красоты. Порой, вы вынуждены с головой уходить в дела супруга, партнеров, может быть даже выполнять за них рабочие обязанности. Если будет нужно помощь влиятельных людей — говорите об этом, вам окажут поддержку.

Гороскоп для Водолеев

Вас потянет на авантюрные и любовные приключения. Ваши действия и душевная гармония побуждают окружающих к сотрудничеству и согласию. Переговоры пройдут гладко, совместные проекты окажутся успешными. Нынешние обстоятельства позволяют привлечь единомышленников к работе над творческими проектами. Продемонстрируйте свои таланты и обаяние, тогда вы обязательно произведете желаемый эффект на окружающих. Вы можете добиться успеха в литературном творчестве, издательском бизнесе, а может быть, создадите свой сайт и займетесь его продвижением. Период благоприятен для дипломатии, связей с общественностью, юриспруденции.

Гороскоп для Рыб

Нынешние обстоятельства помогут создать прочные связи, обменяться ценными идеями и информацией. Контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами особенно будут вас стимулировать. Благоприятные ситуации дают шанс начать проекты, связанные с литературным творчеством, ораторским искусством или издательским бизнесом. Вы можете заключить удачную сделку, связанную с покупкой или продажей автомобиля, или другого средства передвижения. Используйте любой случай, который позволит вам применить технические или творческие навыки. Это хорошее время для кратких поездок.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.