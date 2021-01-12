С наступающим Старым Новым годом — лучшие поздравления

Старый Новый год отмечают с 13 на 14 января. Пусть это и неофициальный праздник в календаре, но не менее хороший повод еще раз отправить близким новогодние поздравления, пожелав им счастья, добра и здоровья.

Лучшие поздравления с наступающим Старым Новым годом собраны в материале. Не поленитесь отправить их друзьям и родным — пусть ваше хорошее настроение разлетится по всему миру!

Поздравления со Старым Новым годом

С наступающим! Пусть Старый Новый год принесет в каждый уголок вашего дома радость и достаток! Пусть наполнит сердце спокойствием и теплом!

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На пороге топчется Старый Новый год! Пусть он подарит вашей семье яркие впечатления, пусть позволит каждому расширить внутренние границы! Пусть Старый Новый год не оставит в сердце ни капли грусти и уныния!

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Наступает Старый Новый год! Прими мои поздравления! Пусть этот год сохранит и приумножит все хорошее, что случилось ранее! Пусть привлечет в жизнь новые эмоции, долгожданные победы и маленькие жизненные радости! Пусть Старый Новый год наполнит жизнь счастливыми и радостными событиями, а дом пусть дрожит от звонкого смеха!

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В Старый Новый год желаю поймать за хвост удачу, насладиться каждым радостным моментом и покорить множество вершин! Пусть дорога к своему Эвересту будет тернистой, но интересной, пусть друзья будут верными, а эмоции — неподдельными!

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Старый Новый год — отличный повод еще раз повидаться с близкими, ощутить тепло семейных встреч и радостных моментов. Пусть в Старый Новый год сбудется все, на что ранее не хватало времени! Пусть все найдут счастье, которое долго искали! Поздравляю!

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Примите поздравления со Старым Новым годом! Пусть все плохое наконец уходит, а праздник Старый Новый год подарит вашей семье целый мешок подарков, среди которых будет с излишком здоровья, счастья, мира, достатка и оптимизма! Пусть на сердце будет тепло в любую жизненную погоду!

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Хочу поздравить вас со Старым Новым годом! Пусть жизнь напоминает яркий карнавал, на котором главными гостями будут радостный смех, искренние улыбки и зажигательные танцы! Пусть в Старый Новый год теплые и добрые слова льются рекой, а здоровье пусть никогда не подводит!

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Старый Новый год уже стучится в дом! Отличное время обнять близких, еще раз отправить красивую открытку тому, кто далеко. Обнять родителей, поблагодарить жизнь за все подарки и возможности. И вновь загадать желание — пусть в Старый Новый год сбудется все, что кажется недостижимым! Пусть каждый будет по-настоящему счастлив!

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Спешу поздравить вас со Старым Новым годом! Пусть этот год будет полон удачных дней и радостных месяцев! Пусть дарит долгожданные перемены, заслуженные победы и судьбоносные знакомства!

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Вы также можете уделить внимание близким в Старый Новый год и отправить им новогоднее поздравление в форме стиха.

Вот-вот к нам в двери постучится

Чудесный Старый Новый год!

Мечта в реальность воплотится

Пусть волшебство произойдет!

Пусть добро, удача, счастье

Живут в душе, и прочь уйдут

Ваши проблемы и ненастья,

Желаю радостных минут!

* * *

Вот-вот к нам в двери постучится

Веселый Старый Новый год,

Пусть с каждым чудо приключится

И счастье к нам ко всем придет!

* * *

Очень скоро к нам придет

Явно Старый Новый год!

Счастье в этот день под елку

В пакет яркий завернет.

Упакует аккуратно

Навсегда и безвозвратно!

Жить легко, светло, приятно,

Пусть везет невероятно!

* * *

Уже скрепит он половицей,

Еще чуть-чуть, совсем чуток,

Стрелою острой к нам примчится,

Наступит Старый Новый год!

Пусть принесет он море счастья,

Здоровье крепкое вдвойне,

И оградит от зла, ненастья,

Подарит радости в судьбе.

* * *

Наступает Старый Новый год,

Поздравления принимай скорее.

Пусть тебе сегодня повезет,

Настроенье станет веселее.

Пусть любовь, здоровье, красота

Расцветают пышно и успешно.

Дастся пусть любая высота,

Ну и счастье будет рядышком конечно.

* * *

На праздник — Старый Новый год

Пусть все печали пройдут мимо,

И в жизни будет новый поворот!

Пусть все, что хочется, исполнится,

Любовь пусть крепнет и цветет,

Пусть этот год тебе запомнится,

Ведь в нем тебя удача ждет!

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