Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Этот период особенно сказывается на состоянии метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Сюда входят пожилые люди, дети и беременные женщины. Плохое самочувствие может быть у даже полностью здорового человека. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость.

Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2021, чтобы вы могли заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

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Чего нельзя делать во время магнитных бурь

загорать в период активного солнца (12.00-16.00);

физически или психологически нагружать организм;

употреблять много алкогольных напитков и курить;

потреблять тяжелую и жирную пищу;

истощать организм диетами;

недостаточно спать.

Календарь магнитных бурь на 2021 год

Январь:

1-9 января астрологи прогнозируют довольно мощные магнитные бури;

12-18 января — средняя мощность магнитных потоков;

24-31 января — бури средней интенсивности.

Февраль:

9 и 15 февраля будут сильные магнитные бури;

8, 10 и 22 февраля — средние бури;

7 и 27 февраля — незначительные магнитные колебания.

Март:

с 20 по 22 марта ожидается мощная магнитная вспышка;

13 и 28 марта — бури умеренной интенсивности.

Апрель:

2-4 апреля — мощные магнитные потоки;

8-12 апреля — слабые бури;

21 апреля — магнитная буря средней мощности.

Май:

3 мая — сильная магнитная буря;

11-26 мая — могут наблюдаться средние и слабые магнитные колебания.

2021 год по восточному календарю

В восточном календаре говорится, что 2021 — это год металлического Быка. По прогнозам, он будет спокойным и успешным. Плодотворный труд принесет финансовое благополучие, однако для кардинальных изменений нужно будет проявить настойчивость.

Ведь главная черта этого животного — упрямство. Приметы и ​​прогнозы на год Быка 2021 смотрите на Фактах ICTV.