В Германии прекратили работу самого крупного незаконного торгового сервера в даркнете. В частности, его сервера находились в Украине. Прокуратура города Кобленца арестовала оператора подпольного рынка DarkMarket. 34-летнего мужчину задержали возле границы Германии.

В ходе операции, организованной Европолом, Германия сотрудничала с США, Украиной и другими странами.

DarkMarket — самый крупный во все мире торговый сервис теневой сети. Им пользовались 500 тыс. пользователей, а 2,4 тыс. людей продавали там товары. Во время работы сайта провели более 320 тыс. транзакций и потратили 4,6 тыс. Bitcoin и 12,8 тыс. Monero. Примерная сумма выручки по текущему курсу криптовалют — €140 млн.

На DarkMarket продавали незарегистрированные лекарства, фальшивую валюту, данные кредиток, вредоносное ПО для техники и другое.

Контакты пользователей Telegram попали в даркнет

В даркнете опубликовали миллионы номеров телефонов пользователей Telegram. Официальные представители Telegram отметили, что слив контактов в даркнет произошел из-за встроенной функции импорта контактов при регистрации.

По их информации, 50% контактов, которые попали в сеть, неактуальны. Около 70% контактов — это пользователи из Ирана, остальные 30% — граждане РФ.

Источник: Generalstaatsanwaltschaft Koblenz