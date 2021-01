Новые правила WhatsApp: почему пользователи переходят к другим мессенджеров

Самый популярный мессенджер в мире WhatsApp обновил условия пользования и политику конфиденциальности. С 4 января пользователям стали приходить уведомления с просьбой согласиться на новые условия.

Теперь WhatsApp будет передавать персональные данные своих пользователей компании Facebook. Все якобы для интеграции с рекламной системой социальной сети.

Все, кто не согласится с условиями до 8 февраля, не сможет больше пользоваться мессенджером. Большинству такие ультиматумы оказались не по душе.

Telegram и Signal заявили о росте количества новых пользователей за последнее время, а власти Турции и вовсе отказались от WhatsApp, решив постепенно перейти на отечественные мессенджеры.

Уилл Каткарт, генеральный директор компании WhatsApp, на своей странице в Twitter уверяет, что новая политика конфиденциальности не повлияет на приватность пользователей, а лишь обезопасит бизнес-коммуникацию и сделает ее прозрачнее.

В частности, WhatsApp уверяет, что не собирается передавать Facebook такие персональные данные, как: местоположение пользователей, список контактов, метаданные личных сообщений (с кем, когда и как часто вы общались — Ред.).

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

