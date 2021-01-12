Новые правила WhatsApp: почему пользователи переходят к другим мессенджеров

Самый популярный мессенджер в мире WhatsApp обновил условия пользования и политику конфиденциальности. С 4 января пользователям стали приходить уведомления с просьбой согласиться на новые условия.

Теперь WhatsApp будет передавать персональные данные своих пользователей компании Facebook. Все якобы для интеграции с рекламной системой социальной сети.

Все, кто не согласится с условиями до 8 февраля, не сможет больше пользоваться мессенджером. Большинству такие ультиматумы оказались не по душе.

Telegram и Signal заявили о росте количества новых пользователей за последнее время, а власти Турции и вовсе отказались от WhatsApp, решив постепенно перейти на отечественные мессенджеры.

Реакция WhatsApp

Уилл Каткарт, генеральный директор компании WhatsApp, на своей странице в Twitter уверяет, что новая политика конфиденциальности не повлияет на приватность пользователей, а лишь обезопасит бизнес-коммуникацию и сделает ее прозрачнее.

В частности, WhatsApp уверяет, что не собирается передавать Facebook такие персональные данные, как: местоположение пользователей, список контактов, метаданные личных сообщений (с кем, когда и как часто вы общались — Ред.).

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Разумеется, WhatsApp, как и Facebook, не имеют доступа к личным перепискам. Все из-за сквозного шифрования сообщений (end-to-end encryption — Ред.). Эта технология передачи данных исключает возможность того, что информацию передадут третьим лицам.

Whatsapp делился данными с Facebook еще с прошлых обновлений 2016 года. Но в отличии от последних изменений, раньше пользователи могли отказаться от передачи своих данных Facebook. Сейчас такая функция стала недоступной.

Так какие данные WhatsApp будет передавать Facebook

Как видим, частные переписки с друзьями и семьей остаются вне поля действий. Касаемо бизнес-коммуникации, которая активно ведется через WhatsApp, все немного иначе.

В разъяснениях от разработчиков говорится, что независимо от того, общаетесь вы по телефону, электронной почте или в мессенджере, WhatsApp сможет видеть, что вы говорите, где и кому. Соответственно, разработчики смогут использовать эту информацию для собственных маркетинговых целей, в том числе и рекламы на Facebook.

Благодаря новым коммерческим функциям Facebook, например Shops, некоторые компании смогут показывать свои товары прямо через WhatsApp. После того, как кто-то приобретет товар через мессенджер, пользователь получит персонализированную рекламу в Facebook благодаря истории покупок.

Вывод: все ваши взаимодействия с бизнес-страницами будут использовать для интеграции и персонализации объявлений, которые появляются в ленте Facebook и не только.

Как Whatsapp будет делить переписки на личные и деловые

Чтобы убедиться, что вы проинформированы в использовании своих данных, WhatsApp обещает четко обозначать переписки с компаниями, которые решили использовать услуги хостинга от Facebook. Предполагается, что это будут специальные отметки на определенных чатах.

Читайте также: Сторонники Трампа в три раза увеличили количество загрузок Telegram

Все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Глобальных изменений в условиях пользования не произошло, но каждому стоит задуматься, хочет ли он вообще делиться своими персональными данными.

Ранее WhatsApp неоднократно оказывался в центре скандалов. Мессенджер обвиняли в утечке данных и критиковали за уязвимость в части безопасности пользования.

Источник: WhatsApp