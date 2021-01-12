Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил в якобы создании пандемии Covid-19 основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров.

Соответствующее постановление внесли судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай 21 декабря. В нем написали о конспирологической теории, согласно которой пандемию коронавируса создали “авторы нового мирового порядка” и “доминирующая над миром уголовная элита”.

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— Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эта пандемия имеет свойства предсказуемости, разве что ее создатели из числа авторов нового мирового порядка, такие как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, — написали в документе.

В Перу уже начали расследование против судей, которые вынесли такое решение.

Согласно статистике ВОЗ в стране заболело более 1 млн человек, 38 тыс. человек скончались.

В мае 2020 года Билла Гейтса уже обвиняли в чипизации человечества и в том, что он создал коронавирус, чтобы получить выгоду от пандемии. Эти конспирологические теории стали популярными в России.

Параллельно появилась еще одна теория заговора, авторы которой считают, что якобы вышки 5G распространяют коронавирус и могут стать причиной развития импотенции. Отметим, что эти теории не подтверждены, они являются лишь домыслами людей.

Источник: Pasión por el Derecho