Календарь церковных праздников на январь насчитывает много важных дат. В частности, 6 января — Святой вечер, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

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Факты ICTV подготовили календарь церковных праздников на январь 2021 года.

1 января — праведного Илии Муромца, Печерского;

2 января — праведника Иоанна Кронштадского, чудотворца; преподобного Игнатия, архимандрита Печерского;

3 января — мученицы Иулиании;

4 января — великомученицы Анастасии Узорешительницы;

5 января — священномученика Василия, пресвитера; мучеников Макария и Иоанна;

6 января — Святой вечер;

7 января — Рождество Христово;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

9 января — апостола Стефана, первомученика и архидиакона;

10 января — мучеников 20 тысяч никомидийских;

11 января — 14 тысяч младенцев, от Ирода убиенных;

12 января — святителя Макария;

13 января — отдание праздника Рождества Христова;

14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого;

15 января — предпразднство Богоявления; преставление Серафима Саровского;

16 января — пророка Малахии;

17 января — собор 70 апостолов;

18 января — навечерие Богоявления, Крещенский сочельник;

19 января — Крещение Господне;

20 января — попразднство Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

21 января — преподобного Григория, чудотворца Печерского;

22 января — святителя Филиппа;

23 января — святителя Феофана Затворника;

24 января — преподобного Феодосия Великого;

25 января — мученицы Татианы;

26 января — мучеников Ермила и Стратоника;

27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

28 января — преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника;

29 января — блаженного Максима;

30 января — преподобного Антония Великого;

31 января — преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата в 2021 году приходится на 2 мая. Полный календарь церковных праздников на 2021 читайте в материале.