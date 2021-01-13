13 января — День ангела Мелании (Миланы). В эту дату чтят память преподобной Мелании Рымляныни.

Значение имени Мелания

Имя Мелания имеет древнегреческие корни и означает темная, черная. В последнее время имя пользуется популярностью в Украине, родители часто называют так своих дочерей.

Обладательницы имени с детства очень мягки и покладисты, они любят быть в центре внимания. Мелании — позитивны и жизнерадостны, нередко пользуются популярностью среди мужчин.

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Поздравления с Днем ангела Мелании в картинках

Поздравления с Днем ангела Мелании в СМС

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Поздравляю с Днем ангела вас!

Пожелания удачи, любви

Вы примите, Мелания, от нас.

Пусть счастливыми будут все дни!

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Мелания, красавица,

Всем мужчинам нравится,

Будь, как лебедь, ты нежна,

Свежа, как утро летнее.

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Пусть, Мелания, исполняются желания

В День ангела, назначенный судьбой!

Скажи своим обидам до свидания

И насладись прекрасною порой.

Календарь церковных праздников на год

Помимо государственных и неофициальных праздников, в течение года украинцы празднуют ряд церковных дат.

Среди них самый большой праздник — Пасха, который в 2021-м выпадает на 2 мая.

Более подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.