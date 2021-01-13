Киев вошел в десятку мировых лидеров по количеству пробок в 2020 году. Столица Украины обошла в рейтинге следующие мегаполисы: Нью-Йорк, Токио и Лондон.

Согласно отчету, самые большие пробки киевляне могли наблюдать в декабре прошлого года. А в течение весны дороги были наиболее свободными. Скорее всего это связано с введением жесткого карантина в Украине.

В среднем задержка в передвижении по Киеву составила 51%. Это значит, что час поездки в столице занимал полтора. В рейтинге 2019 Киев занял 12-е место с 53% задержки.

Первое место в 2020 году по количеству пробок заняла Москва вместе с областью, второе — Мумбаи, Индия, третье — Богота, Колумбия. Также в двадцатке лидеров оказались еще два украинских города: Одесса заняла 11 место в рейтинге, Харьков — 13.

— Из-за пробок социально-экономические потери составляют от 30 до 50 млн гривен, — утверждают эксперты по транспортному планированию.

Столица Украины в международных рейтингах

В этом году Киев попал в еще один международный рейтинг — лучшие города для дистанционной работы по версии Big 7 Travel. Оценивали инфраструктуру, доступ к Интернету, наличие коворкинга, стоимость жилья и еды, уровень безопасности. Киев занял 20-е место среди 50 городов. Авторы рейтинга отметили, что Киев — идеальный город для дистанционных сотрудников, которые хотят исследовать уникальную украинскую культуру.

Источник: Tomtom