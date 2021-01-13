Обряды на Старый Новый год, привлекаем удачу и любовь

Старый Новый год или святки — необычное время. Наши предки верили, что 13-14 января некоторые потусторонние силы находятся в нашем мире и у них можно что-то попросить или узнать. Именно потому в этот день незамужние девушки спрашивали у судьбы про любовь, а хозяева просили благополучия и достатка.

Факты ICTV собрали для вас лучшие обряды на Старый Новый год, но для того, чтобы они принесли результат, обязательно искренне верить в них, быть настроенным серьезно и проводить их только с чистым сердцем и чистой совестью.

Обряд на замужество

В этот магический период можно попросить у судьбы мужа и узнать, когда настанет долгожданная свадьба, как делали девушки и женщины сотни лет назад.

Незамужняя девушка в полночь должна разложить на столе карманное зеркальце, свечку и глубокую миску с водой. Зажгите свечу и смотрите на себя в зеркало, говоря такие слова: Суженый мой единственный, приди ко мне и забери меня замуж!

После этого зеркало надо опустить в воду и капнуть со свечи немного воска.

Если капли сольются с круглую форму или замкнутое кольцо — свадьба совсем скоро. А если форма незамкнутая, под венец девушка пойдет немного позже.

Обряд на деньги

Если вы хотите привлечь в свою жизнь достаток, полностью подготовьтесь. Потому что деньги придут только к собранным и серьезным людям. Перед проведением ритуала необходимо:

Сделать генеральную уборку, разобрать и выбросить лишние вещи из шкафов;

надеть вещи зеленого цвета, ведь он символизирует богатство;

найти свечу зеленого цвета и маленький мешочек;

во время приготовлений и самого обряда нужно быть собранным, спокойным и сконцентрированным.

За 3-4 дня до праздника положите в кошелек две серебряные монеты или монеты белого цвета, чтобы они успели впитать вашу энергетику. В ночь с 13 на 14 зажгите свечу, капните на пальцы немного воска и прижмите для создания круглой формы.

С обеих сторон приклейте к свежему воску те монетки, которые носили в кошельке, и ложитесь с этим талисманом спать. Утром положите амулет в мешочек и храните вместе с украшениями и деньгами целый год. А в следующем году повторите этот обряд.

Обряд на красоту

Чтобы приумножить девичью красоту и привлекательность, можно попробовать провести обряд на красоту.

Для этого утром Старого Нового года, едва проснетесь, лежа в постели нужно сказать магический заговор: Хочу быть красивой. Для этого я пойду к чистому озеру, зачерпну там воды родниковой. Небесная вода дороже алмазов и золотых колец, важнее богатства и царских палат. Умоюсь я той водой, станет моя кожа белой, брови — черными, а глаза — яркими. Пусть будет так!

Обряд на удачу

Ритуалов для привлечения удачи и отпугивания неудач несколько. Первый заключается в том, чтобы все проблемы остались в прошедшем году. В полночь хозяин или хозяйка должны стать на порог дома и сказать: Старый год уходит, проблемы забирает. Новый год идет, удачу несет!

Мощную энергетику несет огонь, он тоже может помочь в том, чтобы привлечь счастье и удачу.

Возьмите церковную свечу и на восходе солнца 13 января обойдите весь дом трижды, не пропуская ни одной комнаты. Во время этого нужно быть сконцентрированным и думать о результате, а также говорить: Огонь Господень, помоги! Все ссоры и скандалы сожги, не оставь и следа ото всякого зла!