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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Больше 140 тыс. полетов: стал известен список самых активных авиакомпаний в Украине

В Министерстве инфраструктуры Украины назвали топ 10 авиакомпаний по количеству полетов, выполненных в отечественном воздушном пространстве в 2020 году.

Так, первое место заняла турецкая компания Turk Hava Yollari A.O. За прошлый год она совершила 14 623 полета. Следующими в списке оказались украинские авиалинии Ukraine International Airlines — 14 406 полетов за 2020 год. Замыкает тройку лидеров Aviakompaniya Belavia из Беларуси, которая осуществила 10 644 полета.

Дальше авиакомпании расположились в следующем порядке:

  • Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) — 9 151 полет
  • Wind Rose Aviation Company (Украина) — 8 511 полетов
  • Skyup Airlines LLC (Украина) — 8 434 полета
  • LOT Polish Airlines (Польша) — 6 260 полетов
  • Ryanair LTD (Ирландия) — 5 965 полетов
  • Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) — 4 663 полета
  • Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Турция) — 3 446 полетов

Украинскими авиакомпаниями в прошлом году было выполнено около 50 тыс. полетов . В сравнении с 2019 годом цифра уменьшилась на 54,7%.

Украэрорух назвал 10 авиакомпаний, летающих в Украине чаще всего

Всего Украэрорух обеспечил навигационным обслуживанием 142 047 рейсов. Предсказуемо эта цифра уменьшилась на 56,7% после показателей 2019 года.

Украэрорух

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины создано в 1992 г.. Украэрорух является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС).

Основные задачи предприятия: организация и менеджмент воздушного пространства и потоков воздушного движения.

На сегодня обязанности директора предприятия исполняет Андрей Ярмак.

Источник: Украэрорух

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