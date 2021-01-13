Украэрорух назвал 10 авиакомпаний, летающих в Украине чаще всего

В Министерстве инфраструктуры Украины назвали топ 10 авиакомпаний по количеству полетов, выполненных в отечественном воздушном пространстве в 2020 году.

Так, первое место заняла турецкая компания Turk Hava Yollari A.O. За прошлый год она совершила 14 623 полета. Следующими в списке оказались украинские авиалинии Ukraine International Airlines — 14 406 полетов за 2020 год. Замыкает тройку лидеров Aviakompaniya Belavia из Беларуси, которая осуществила 10 644 полета.

Дальше авиакомпании расположились в следующем порядке:

Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) — 9 151 полет

(Венгрия) — 9 151 полет Wind Rose Aviation Company (Украина) — 8 511 полетов

Aviation Company (Украина) — 8 511 полетов Skyup Airlines LLC (Украина) — 8 434 полета

(Украина) — 8 434 полета LOT Polish Airlines (Польша) — 6 260 полетов

(Польша) — 6 260 полетов Ryanair LTD (Ирландия) — 5 965 полетов

(Ирландия) — 5 965 полетов Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) — 4 663 полета

(Украина) — 4 663 полета Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Турция) — 3 446 полетов

Украинскими авиакомпаниями в прошлом году было выполнено около 50 тыс. полетов . В сравнении с 2019 годом цифра уменьшилась на 54,7%.

Всего Украэрорух обеспечил навигационным обслуживанием 142 047 рейсов. Предсказуемо эта цифра уменьшилась на 56,7% после показателей 2019 года.

Украэрорух

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины создано в 1992 г.. Украэрорух является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС).

Основные задачи предприятия: организация и менеджмент воздушного пространства и потоков воздушного движения.

На сегодня обязанности директора предприятия исполняет Андрей Ярмак.

Источник: Украэрорух