Прикольные поздравление со Старым Новым годом

Украинцы еще не успели отойти от шумных Рождества и Нового года, как в двери постучал следующий праздник — Старый Новый год. Отмечаем его одновременно с Днем святого Василия — 14 января.

Раньше этот праздник был обычным Новым годом, а из-за изменения системы летоисчисления дата перенеслась. Но мы отмечаем його, чтобы еще раз напомнить родным о своих чувствах и проводить старый год.

В этот день принято щедровать, собираться всей семьей за праздничным столом и поздравлять друг друга. Если вы решили добавить немного юмора в свои поздравления, Факты ICTV собрали интересные прикольные поздравления для ваших друзей и близких.

Прикольные поздравления в стихах:

***

Только печень отдохнула,

В голове утих салют,

Снова счастье к нам шагнуло —

Старый год, он тут как тут.

Его встретим хорошенько

И проводим от души,

Пусть любовь, добро и деньги

Принести нам поспешит!

***

Ну что, весь холодец доели?

И «шуба» кончилась уже?

Измерить бурное веселье

Уже успели в литраже.

Но расслабляться вам не стоит,

За стол присесть пора опять,

Ведь старый Новый год приходит,

И час настал употреблять.

Желаю, чтоб хватило силы

Достойно праздник отмечать,

Чтоб печень вдруг не подкосило.

Короче — классно погулять!

***

Если что-то не доели,

Холодильник — набекрень,

Открывайте быстро двери!

Вам поможет этот день!

Если что-то не успели

В Новый год вы загадать,

То сегодняшняя дата

Быстро мчится помогать!

Смешные СМС-поздравления:

***

Вновь в веселье окунуться

Подошел уже черед,

Наступает наш любимый

Старый добрый Новый год.

Счастливо вам жить желаю,

Вкусно кушать, сладко пить,

Получать зарплату в евро

И на позитиве быть.

***

Желаю в Старый Новый год

Икоркой мазать бутерброд

Не раз в году, а каждый день.

Пускай не одолеет лень,

Поменьше спи, бодрее будь,

Еще успеешь отдохнуть.

***

Старый Новый год судьбой подарен

Тем, кто Новый год слегка проспал!

Будь судьбе за это благодарен,

Только знай – и это не финал!

Скоро к нам придет – я знаю точно,

Новый год – китайский и восточный!

***

Кто-то держится за печень,

Минералку грустно пьет,

Но тринадцатое, вечер,

Здравствуй, Старый Новый год!

Шуточные поздравления в прозе:

***

Старый Новый год — чудесный повод загадать все желания, которые не сбылись после празднования Нового года! Не стоит мелочиться — загадывайте по-крупному! В этот раз вам обязательно повезет, обещаю!

***

Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать завязывать со всем старым и начинать воротить всё новое. Пусть в сугробы закопаются все тревоги и печальки, пусть Дед Мороз утрёт нос всем твоим конкурентам и подарит тебе нереально крутой поворот в жизни. Желаю в Новом году не чахнуть и не киснуть, а всегда держаться бодрячком и свежачком!

***

Желаю в этот праздник вспомнить свои новогодние гулянки и не повторять их ни в коем случае. Пусть Старый Новый год станет отражением вечеринки, будет спокойным и умиротворенным. Желаю знать меру во всем, не подпускать кота к елке, и не считать Оливье подушкой. Поздравляю!

