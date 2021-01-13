Прикольные поздравление со Старым Новым годом

Украинцы еще не успели отойти от шумных Рождества и Нового года, как в двери постучал следующий праздник — Старый Новый год. Отмечаем его одновременно с Днем святого Василия — 14 января.
Раньше этот праздник был обычным Новым годом, а из-за изменения системы летоисчисления дата перенеслась. Но мы отмечаем його, чтобы еще раз напомнить родным о своих чувствах и проводить старый год.
В этот день принято щедровать, собираться всей семьей за праздничным столом и поздравлять друг друга. Если вы решили добавить немного юмора в свои поздравления, Факты ICTV собрали интересные прикольные поздравления для ваших друзей и близких.
Прикольные поздравления в стихах:
***
Только печень отдохнула,
В голове утих салют,
Снова счастье к нам шагнуло —
Старый год, он тут как тут.
Его встретим хорошенько
И проводим от души,
Пусть любовь, добро и деньги
Принести нам поспешит!
***
Ну что, весь холодец доели?
И «шуба» кончилась уже?
Измерить бурное веселье
Уже успели в литраже.
Но расслабляться вам не стоит,
За стол присесть пора опять,
Ведь старый Новый год приходит,
И час настал употреблять.
Желаю, чтоб хватило силы
Достойно праздник отмечать,
Чтоб печень вдруг не подкосило.
Короче — классно погулять!
***
Если что-то не доели,
Холодильник — набекрень,
Открывайте быстро двери!
Вам поможет этот день!
Если что-то не успели
В Новый год вы загадать,
То сегодняшняя дата
Быстро мчится помогать!
Смешные СМС-поздравления:
***
Вновь в веселье окунуться
Подошел уже черед,
Наступает наш любимый
Старый добрый Новый год.
Счастливо вам жить желаю,
Вкусно кушать, сладко пить,
Получать зарплату в евро
И на позитиве быть.
***
Желаю в Старый Новый год
Икоркой мазать бутерброд
Не раз в году, а каждый день.
Пускай не одолеет лень,
Поменьше спи, бодрее будь,
Еще успеешь отдохнуть.
***
Старый Новый год судьбой подарен
Тем, кто Новый год слегка проспал!
Будь судьбе за это благодарен,
Только знай – и это не финал!
Скоро к нам придет – я знаю точно,
Новый год – китайский и восточный!
***
Кто-то держится за печень,
Минералку грустно пьет,
Но тринадцатое, вечер,
Здравствуй, Старый Новый год!
Шуточные поздравления в прозе:
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Старый Новый год — чудесный повод загадать все желания, которые не сбылись после празднования Нового года! Не стоит мелочиться — загадывайте по-крупному! В этот раз вам обязательно повезет, обещаю!
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Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать завязывать со всем старым и начинать воротить всё новое. Пусть в сугробы закопаются все тревоги и печальки, пусть Дед Мороз утрёт нос всем твоим конкурентам и подарит тебе нереально крутой поворот в жизни. Желаю в Новом году не чахнуть и не киснуть, а всегда держаться бодрячком и свежачком!
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Желаю в этот праздник вспомнить свои новогодние гулянки и не повторять их ни в коем случае. Пусть Старый Новый год станет отражением вечеринки, будет спокойным и умиротворенным. Желаю знать меру во всем, не подпускать кота к елке, и не считать Оливье подушкой. Поздравляю!