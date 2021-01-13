Старый Новый год принято отмечать с 13 на 14 января. История праздника началась с 1918 года, тогда еще Украинская народная республика жила по юлианскому календарю, который на 13 суток отставал от европейского.

Декретом Совета Народных Комиссаров было принято решение перейти на григорианский календарь. Поскольку разница между календарями составляла 13 дней, то Старый Новый год выпал на ночь с 13 на 14 января, а теперь уже официальный Новый год – на 1 января.

Праздник славится не только своей историей, но и традициями. 13 февраля отмечается День Маланки — компании щедровальников ходят по домам, разыгрывают сценки, поют тематические песни и рассказывают стихи. А вот 14 января празднуют День святого Василия — молодые ребята ходят по домам и засевают зерном, говоря щедрые слова хозяевам.

Также Старый Новый год известен и свадебными делами, считается, что это лучшее время для сватовства к девушке.

Лучшие поздравления со Старым Новым годом смотрите в материале Фактов ICTV.

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Поздравления со Старым Новым годом в прозе

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Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

***

В этот Старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

***

Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

***

Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

***

Старый Новый год пришел,

Дверь ему открой скорее.

С ним удача в дом войдет,

Сердцу станет веселее.

***

Пусть этот Старый Новый год

Вам много счастья принесет.

Пусть деньги сыплются мешками,

Добро всегда пусть будет с вами!

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СМС-поздравления со Старым Новым годом

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В этот Старый Новый год я хочу пожелать, чтобы все плохое осталось в прошлом, а новый год начался с позитивных и хороших эмоций.

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Желаю, чтобы старый год забрал все неудачи и обиды, а новый год ступил на порог с мешком хороших подарков. Пусть крепнет здоровье, а жизнь с каждым днем жизнь становится все прекраснее!

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Пусть этот Старый Новый год подарит тебе максимум положительных эмоций! Я хочу, чтобы новогоднее чудо помогло тебе воплотить в реальность все нереальные мечты и желания!

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Старый Новый год — это хороший шанс снова встретиться за столом и выпить бокал шампанского. Желаю, чтобы у вас в новом году сбылись все желания и пусть жизнь дарит только положительные эмоции.

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Поздравляю со Старым Новым годом, пусть забудутся все ваши мечты. Счастья вам, любви и тепла в новом году.

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Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Уюта в доме и гармонии в душе!

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В старом году нужно провожать старые мысли и открываться для новых подвигов, мечтаний и счастья! Пусть 2021 будет легким и полным впечатлениями! С праздником!

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Старый Новый год — как загадать желание

Кроме поздравлений в новогоднюю ночь стоит обязательно загадать желание. Это важный атрибут праздника, который предает ему магичность. Чтобы загадать желание на Старый Новый год следует придерживаться требований:

желание должно быть реалистичным и точным;

не содержать частицы НЕ;

говорить его следует так, будто оно уже сбылось;

если это предмет, нужно его полностью описать или поставить изображение на видное место.

Кроме этого, важны волшебные слова, без которых ничего не произойдет. Что нужно сказать, узнайте в материале Фактов ICTV.