Накануне Старого Нового года (по старому стилю 13 января) в Украине отмечали Щедрый вечер. По христианскому календарю — это день преподобной Мелании. В народной традиции оба праздника объединились, и теперь имеем Щедрый Вечер, или праздник Меланки.

13 января День ангела отмечают Давид, Иосиф, Мелания, Михаил, Петр, Яков.

Приметы на 13 января

Если ночь на 14 января спокойная и ясная, то весь год будет счастливым;

Если на деревьях заметно иней, то будет хороший урожай меда и зерновых;

Если на улице снежит, то год будет хорошим для хозяйства;

Если погода солнечная и теплая, то летом будут сильные дожди;

Если на Маланки оттепель, то лето будет жарким.

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Что нельзя делать 13 января

заниматься тяжелым физическим трудом;

ругаться и ссориться;

обижаться и думать о плохом;

зашивать вещи и держать дома старые предметы;

пересаживать цветы.

Календарь церковных праздников на январь 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников.

Одно из них — Крещение 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.