Накануне Старого Нового года (по старому стилю 13 января) в Украине отмечали Щедрый вечер. По христианскому календарю — это день преподобной Мелании. В народной традиции оба праздника объединились, и теперь имеем Щедрый Вечер, или праздник Меланки.
13 января День ангела отмечают Давид, Иосиф, Мелания, Михаил, Петр, Яков.
Приметы на 13 января
- Если ночь на 14 января спокойная и ясная, то весь год будет счастливым;
- Если на деревьях заметно иней, то будет хороший урожай меда и зерновых;
- Если на улице снежит, то год будет хорошим для хозяйства;
- Если погода солнечная и теплая, то летом будут сильные дожди;
- Если на Маланки оттепель, то лето будет жарким.
Читайте: Календарь праздников на январь 2021
Что нельзя делать 13 января
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- ругаться и ссориться;
- обижаться и думать о плохом;
- зашивать вещи и держать дома старые предметы;
- пересаживать цветы.
Календарь церковных праздников на январь 2021
В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников.
Одно из них — Крещение 19 числа.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.