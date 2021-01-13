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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Щедрый вечер: какой праздник 13 января

Накануне Старого Нового года (по старому стилю 13 января) в Украине отмечали Щедрый вечер. По христианскому календарю — это день преподобной Мелании. В народной традиции оба праздника объединились, и теперь имеем Щедрый Вечер, или праздник Меланки.

13 января День ангела отмечают Давид, Иосиф, Мелания, Михаил, Петр, Яков.

Приметы на 13 января

  • Если ночь на 14 января спокойная и ясная, то весь год будет счастливым;
  • Если на деревьях заметно иней, то будет хороший урожай меда и зерновых;
  • Если на улице снежит, то год будет хорошим для хозяйства;
  • Если погода солнечная и теплая, то летом будут сильные дожди;
  • Если на Маланки оттепель, то лето будет жарким.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Что нельзя делать 13 января

  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • ругаться и ссориться;
  • обижаться и думать о плохом;
  • зашивать вещи и держать дома старые предметы;
  • пересаживать цветы.

Календарь церковных праздников на январь 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников.

Одно из них — Крещение 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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