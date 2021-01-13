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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Старый Новый год 2021 – открытки для поздравлений

Старый Новый год – уникальный праздник, который, хоть и неофициально, но отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января.

Суть украинского праздника Старый Новый год трудно объяснить иностранцам, ведь их озадачивает название. Дело в том, что долгое время на украинских землях действовало другое летоисчисление, и Старый Новый год – это обычная разница в юлианском и григорианском календарях.

Начинаются празднования вечером 13 января в канун Старого Нового года. Этот день называют Маланкой. Люди переодеваются в костюмы животных и других фольклорных персонажей, щедруют, поют. На следующий день, 14 января, когда отмечают Старый Новый год и праздник Василия, ребята посевают.

Читайте: С наступающим Старым Новым годом – лучшие поздравления

И поскольку в этом году из-за пандемии коронавируса все социальные контакты ограничены, праздновать Старый Новый год мы будем дистанционно.

В этом случае вам пригодятся поздравления со Старым Новым годом, которые мы собрали для вас. Отправив их своим родным и знакомым, вы хотя бы виртуально станете ближе в этот день.

Поздравления со Старым Новым годом в открытках

Старый Новый год 2021 – поздравления в открытках

Старый Новый год 2021 – поздравления в открытках

Старый Новый год 2021 – поздравления в открытках

Старый Новый год 2021 – поздравления в открытках

Старый Новый год 2021 – поздравления в открытках

По поверьям, на Старый Новый год можно узнать, какой будет судьба. Предлагаем вам одно из самых простых гаданий на Старый Новый год – на варениках. Как гадать на варениках в Старый Новый год, читайте в материале Фактов ICTV.

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