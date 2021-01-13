В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год 2021. В эту дату принято поздравлять близких, друзей, коллег и желать здоровья, счастья и успехов в году, который наступил.

Многие украинцы отмечают этот день так же пышно, как и Новый год 1 января.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в СМС.

Читайте: Откуда взялся старый Новый год и где его отмечают

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Желаю в Старый Новый год

Прекрасной жизни без хлопот,

Тепла, терпения, уважения,

Во всем добра и вдохновения.

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В Старый Новый год!

Я от души тебе желаю

Жизни без печалей и забот,

Крепко целую и обнимаю!

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Желаний снова много накопилось,

На помощь мчится Старый Новый год!

Пускай все то, что в Новый не случилось,

Сегодня точно в срок произойдет!

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Снова Старый Новый год

Радость праздника несет.

Пусть вам счастье улыбнется,

И всегда во всем везет!

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Новый год опять пришел!

И хоть Старый, не беда!

Пусть у тебя все будет хорошо,

Сегодня, завтра и всегда!

Празднование Старого Нового года в Украине

Во время празднования Старого Нового года украинцы придерживаются ряда традиций.

Среди них — приготовление определенных блюд.

Подробнее о том, что приготовить на Старый Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.