В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год 2021. В эту дату принято поздравлять близких, друзей, коллег и желать здоровья, счастья и успехов в году, который наступил.
Многие украинцы отмечают этот день так же пышно, как и Новый год 1 января.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в СМС.
Читайте: Откуда взялся старый Новый год и где его отмечают
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Желаю в Старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.
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В Старый Новый год!
Я от души тебе желаю
Жизни без печалей и забот,
Крепко целую и обнимаю!
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Желаний снова много накопилось,
На помощь мчится Старый Новый год!
Пускай все то, что в Новый не случилось,
Сегодня точно в срок произойдет!
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Снова Старый Новый год
Радость праздника несет.
Пусть вам счастье улыбнется,
И всегда во всем везет!
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Новый год опять пришел!
И хоть Старый, не беда!
Пусть у тебя все будет хорошо,
Сегодня, завтра и всегда!
Празднование Старого Нового года в Украине
Во время празднования Старого Нового года украинцы придерживаются ряда традиций.
Среди них — приготовление определенных блюд.
Подробнее о том, что приготовить на Старый Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.