PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Украину идет арктический холод: где ударят лютые морозы

В ближайшие дни в Украине ожидается сильное похолодание, так как на страну надвигается атмосферный фронт с северо-запада Европы. Арктический воздух охватит всю территорию Украины, поэтому ожидается значительное похолодание, особенно в выходные.

14 января днем в западных регионах, а также в Житомирской, Сумской и Харьковской областях ожидается снег.

Также осадки в виде небольшого снега ночью 14 января прогнозируют в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На дорогах Левобережья местами гололед.

В Украине прогнозируют порывы ветра 5-10 м/с.

Читайте: Желтый уровень опасности: в Украину пришли снегопады, на дорогах — заносы и ДТП

Ночью ожидаются морозы -2…-7°, на северо-востоке до -10°, на Юге от -2° до 3°.

В Киеве ночь пройдет без осадков, но днем прогнозируют небольшой снег. Температура ночью -5…-7°, днем -2…-4°.

Похолодание в Украине: какой будет погода 14 и 15 января (КАРТА)

15 января  синоптики прогнозируют местами снег. На дорогах гололед.

Температура в течение суток -3…-8° мороза, в западных и северных областях морозы до -9…-14°.

Похолодание в Украине: какой будет погода 14 и 15 января (КАРТА)

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

А средняя месячная температура января составит от -4 до 0 градусов.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх