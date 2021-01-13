Похолодание в Украине: какой будет погода 14 и 15 января (КАРТА)

В ближайшие дни в Украине ожидается сильное похолодание, так как на страну надвигается атмосферный фронт с северо-запада Европы. Арктический воздух охватит всю территорию Украины, поэтому ожидается значительное похолодание, особенно в выходные.

14 января днем в западных регионах, а также в Житомирской, Сумской и Харьковской областях ожидается снег.

Также осадки в виде небольшого снега ночью 14 января прогнозируют в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На дорогах Левобережья местами гололед.

В Украине прогнозируют порывы ветра 5-10 м/с.

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Ночью ожидаются морозы -2…-7°, на северо-востоке до -10°, на Юге от -2° до 3°.

В Киеве ночь пройдет без осадков, но днем прогнозируют небольшой снег. Температура ночью -5…-7°, днем -2…-4°.

15 января синоптики прогнозируют местами снег. На дорогах гололед.

Температура в течение суток -3…-8° мороза, в западных и северных областях морозы до -9…-14°.

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

А средняя месячная температура января составит от -4 до 0 градусов.