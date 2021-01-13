Новый смартфон Xiaomi Mi 11 будет доступен в трех версиях: с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.

В то же время в Китае для смартфонов предлагается 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ флэш-памяти.

Ранее в компании отмечали, что Xiaomi Mi 11 выйдет за пределами Китая в двух версиях, которые будут оснащены 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

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Характеристика Xiaomi Mi 11

Это первый смартфон на новом флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888. Он с оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 120 Гц (диагональ — 6,81 дюйма).

Смартфон получил модуль основной камеры на 108 Мп с 1/1,33-дюймовым сенсором, а также 13-мегапиксельную камеру с ультрашироким углом обзора и 5-мегапиксельной телевик для макрофотографий.

Кроме того, система использует скоростную оперативную память LPDDR5. Также устройство оснащено аккумулятором емкостью 4 600 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядкой.

Цена Xiaomi Mi 11

Стоимость новинки будет варьироваться на уровне $600-700:

$612 за версию 8+128 ГБ;

$657 — за 8+256 ГБ;

$719 — за 12+256 ГБ.

Китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi11 28 декабря 2020 года.

Бюджетный смартфон Poco M3

24 ноября китайская компания Xiaomi провела презентацию нового гаджета. Им стал смартфон Poco M3 довольно низкой стоимости.

Цена Xiaomi Poco M3: на 64 ГБ — 4 299 грн, а на 128 ГБ — 4 799 грн.

Источник: Gsmarena