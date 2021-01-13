Гадание на Василия – 10 способов

День святого Василия отмечают 14 января. Ранее считалось, что этот день имеет особую магическую силу, поэтому все гадания на святого Василия считались самыми правдивыми. В почете был и сам святой Василий.

Лучшие гадания на Василия — подблюдные, на замужество, со свечой и животными — собраны в нашем материале.

Подблюдные гадания на Василия

Для подблюдного гадания стол нужно покрыть скатертью и поставить на него блюдо с водой. В него опустите кусочки хлеба, соль и три уголька, а затем накройте платком. Гости кладут в блюдо свои украшения. Под специальные подблюдные песни оттуда вынимают вещи — хозяин определяет свое будущее по звучавшей строчке песни.

Существует и более простой способ такого гадания. С наступлением темноты в блюдо, чашу или сосуд складывают разные предметы. Девушки по очереди вытягивают один предмет и пытаются угадать, что ее ждет.

Гадание на святого Василия со свечой

Возьмите миску с водой, скорлупы ореха и свечи для каждой участницы гадания. Соорудите “кораблики” — вставьте свечи в скорлупы, зажгите и пустите на воду. Ближайшая свадьба будет у девушки, чья свеча сгорит первой. Если “кораблик” утонет, замужества вовсе не видать.

Скомкайте газету и подожгите на тарелке с помощью свечи. Тарелку с пеплом поднесите к стене и по форме тени истолкуйте будущее.

Еще один вариант — зажгите свечу, а другую измельчите и положите в ложку. Растопите воск, а затем быстро вылейте его в стакан с холодной водой. Истолкуйте будущее по полученным фигуркам.

Гадание на Василия с домашними животными

На Василия в комнату пускают собаку. Если в первую очередь она обратит внимание на девушку, ее семейная жизнь будет счастливой. Если пса больше заинтересует запах пола — девушку ждет сердитый избранник и несчастная жизнь.

К гаданиям на День Василия можно подключить петуха. Рассыпьте 12 зернышек по полу, а затем пустите в комнату петуха. Если он съест все зерна, год будет удачным. Чем больше зернышек останется, тем хуже сложатся дела в ближайшее время.

Гадания в День святого Василия на замужество

В полночь с 13 на 14 января подруги выходят на улицу и завязывают глаза. По очереди каждую девушку вращают вокруг себя. Если она пойдет в сторону ворот — скоро выйдет замуж, в направлении крыльца — будет сидеть в девках.

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Предсказать замужество помогут также крупы. Расставьте по кругу блюдца с разными крупами, еще в одно налейте воду. В центре круга раскрутите сырое яйцо. Если оно покатится к гречке — жених будет богатый, к пшену — блондином, к рису — будет женат, к манке — с севера, к перловке — будет военным. Вода сулит девушке путешествия. Если яйцо крутится на месте, с замужеством придется подождать.

Один из самых распространенных способов узнать имя суженого — выйти в полночь на улицу и спросить, как зовут первого встречного.