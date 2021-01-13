Японский стартап представил браслет с датчиком уровня глюкозы

Японский стартап Quantum Operation представил уникальный прототип устройства, которое сможет мониторить уровень глюкозы в организме без прокалывания кожи. Девайс напоминает обычные смарт-часы.

Устройство представили на ежегодной международной выставке электроники CES 2021, которая проходит онлайн.

— Гаджет сможет точно контролировать уровень глюкозы в организме, а также измерять частоту сердечных колебаний и делать электрокардиографию. Девайсу понадобится 20 секунд, — сообщили в компании.

Чтобы измерить эти показатели, человеку достаточно надеть так называемый глюкометр и выбрать соответствующий пункт в меню устройства.

Инвазивный метод мониторинга (технология измерения без прокола кожи) стал возможным благодаря раман-спектроскопии. Лазер, пропущенный через волоконно-оптический кабель, поможет контролировать уровень глюкозы. Гаджет в это время должен быть прижат к запястью.

Дату выхода устройства представители стартапа не объявили.

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Устройство в своей разработке имеет немало отличий от традиционного мониторинга уровня глюкозы.

Представители японского стартапа рассказали, что планируют продавать устройства медицинским работникам, страховщикам, а также они хотят создать большую базу данных для проверки информации о пациентах.

Apple патентовала технологии на основе спектроскопии

Quantum Operation не единственные, кто работал над этой идеей. Несколько компаний, в частности Apple, разрабатывали подобные технологии. Американская корпорация в 2016 году даже запатентовала похожую методику.

Патент касается систем и методов мониторинга изменений, которые происходят от источника света и оптических приборов.

Источник: Gizmochina