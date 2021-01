Программист из Сан-Франциско Стефан Томас забыл пароль от кошелька с биткоинами стоимостью 240 млн долларов.

Пароль от защищенного жесткого диска с ключами доступа к электронному кошельку Стефан записал на листке бумаги. На сегодняшний день листок считается утерянным. У парня осталось лишь две попытки входа.

Всего на счету Томаса находится 7 тыс. биткоинов. Их программисту подарил фанат криптовалюты, который увидел анимированное видео «Что такое биткоин?», в котором программист коротко объяснил концепцию валюты. 9 лет назад парень начал интересоваться темой цифровой валюты. По его словам, криптовалюта является независимой от государственного контроля и крупных компаний.

За популяризацию темы Томас и получил свои 7 тыс. биткоинов от фаната, которые положил на счет. Тогда стоимость одного биткоина впервые превысила отметку 1 доллар. В этом месяце цифра выросла до рекордных 42 тыс. долларов.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.

That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z

— Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021