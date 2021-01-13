Погода на 13 января в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 13 января в Украине будет облачной, холодной и снежной. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на чувство холода.

На востоке страны будет идти снег, дневная температура составит до -3°, ночью местами будет до -5°.

На Западе облачно, местами выпадет снег, а дневная температура опустится до -1°.

На Юге синоптики прогнозируют дожди со снегом. Днем термометры покажут до -2°, ночью — до -3°.

На Севере вероятный снег, днем температура опустится до -3°, а ночью местами до -5°.

В Центре мрачно и с осадками: ночью до -5°, днем до -3°.

В Киеве синоптики прогнозируют до -4° днем, вечером столбик термометра останется на той же отметке, а еще в столице предусматривают снегопад.

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Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 относительно теплой.

Во втором месяце зимы часто будет дождить, а вот снега почти не будет.

Средняя месячная температура января составит от -4° до 0°.