Старый Новый год традиционно отмечают 13 января. Также в этот день верующие чтят память Святого Василия Великого. К нему обычно обращались и просили о богатом урожае.
Старый Новый год как праздник образовался в результате смены летоисчисления. 14 февраля 1918 года произошел переход с юлианского на григорианский календарь. Таким образом 13 января — празднование Нового года по старому стилю, то есть по юлианскому календарю.
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В этот день также принято собираться семья, накрывать стол и петь колядки.
Не забудьте поздравить знакомых и близких в этот день. Для этого Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления со Старым Новым годом.
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Вот-вот к нам в двери постучится
Веселый Старый Новый год,
Пусть с каждым чудо приключится
И счастье к нам ко всем придет!
Желаю красочных мгновений,
Добра, здоровья и удачи,
Побольше новых достижений,
И много денежек в придачу!
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В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желания.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
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Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнет.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он — утеха!
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Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желания,
Прозвучат в любви признания,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
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Пусть этот старый Новый год
Тебя накроет позитивом,
И счастье светлое придет,
И будет жизнь твоя красивой!
Пускай царит в душе уют,
Пусть будут море доброты
И много радостных минут,
Ведь сбудутся твои мечты!
Гадание на Старый Новый год 2021
Гадать можно в течение всех святок, то есть от Рождества до Крещения (19 января), как одному, так и в компании друзей. Лучшее время — после полуночи.
Факты ICTV собрали семь гаданий на Cтарый Новый год, которые помогут не только заглянуть в будущее, но и развлечься.