Старый Новый год традиционно отмечают 13 января. Также в этот день верующие чтят память Святого Василия Великого. К нему обычно обращались и просили о богатом урожае.

Старый Новый год как праздник образовался в результате смены летоисчисления. 14 февраля 1918 года произошел переход с юлианского на григорианский календарь. Таким образом 13 января — празднование Нового года по старому стилю, то есть по юлианскому календарю.

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В этот день также принято собираться семья, накрывать стол и петь колядки.

Не забудьте поздравить знакомых и близких в этот день. Для этого Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления со Старым Новым годом.

*****

Вот-вот к нам в двери постучится

Веселый Старый Новый год,

Пусть с каждым чудо приключится

И счастье к нам ко всем придет!

Желаю красочных мгновений,

Добра, здоровья и удачи,

Побольше новых достижений,

И много денежек в придачу!

*****

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желания.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

*****

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнет.

Красивой жизни вам, успеха,

Радости, поводов для смеха.

У всех нас праздник, он — утеха!

*****

Новый год пришел! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желания,

Прозвучат в любви признания,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

*****

Пусть этот старый Новый год

Тебя накроет позитивом,

И счастье светлое придет,

И будет жизнь твоя красивой!

Пускай царит в душе уют,

Пусть будут море доброты

И много радостных минут,

Ведь сбудутся твои мечты!

Гадание на Старый Новый год 2021