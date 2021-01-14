Международная команда археологов обнаружила на острове Сулавеси (в центральной части Индонезии) древнейший из всех известных наскальных рисунков.

Исследователи обнаружили два пещерных изображения диких свиней, минимальный возраст одного из которых составляет 45,5 тыс. лет. Второй рисунок был сделан как минимум 32 тыс. лет назад.

Изображение кабана выполнено размером 136 на 54 см с помощью темно-красного пигмента охры. Возраст определили радиоизотопным методом. Способ предусматривает исследование возраста объекта, в составе которого есть любой из радиоактивных изотопов. Время существования образца узнают по принципу того, какая часть изотопа успела распасться.

Наскальное искусство Индонезии

Ранее на юге острова Сулавеси был найден рисунок, созданный, как минимум, 43,9 тыс. лет назад. Изображение дикой свиньи нашли в известняковых пещерах Марош-Пангкеп.

Однако исследователи акцентируют: нет пока оснований предполагать, что именно это раннее наскальное искусство является уникальным случаем на острове Юго-Восточной Азии или в более широком регионе.