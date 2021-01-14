Магазин Epic Games Store с 14 до 21 января включительно бесплатно раздает игру Star Wars Battlefront 2 по мотивам Звездных войн.

В праздничное издание входит сама игра, а также полная коллекция предметов для персонализации, которые вышли до 20 декабря 2019 года.

Игру можно скачать по ссылке.

Следующей бесплатной игрой станет Galactic Civilizations III. Ее раздача запланирована через неделю.

Перед этим, в декабре, Epic Games Store раздавал бесплатную игру The Long Dark.

С 17 декабря в Epic Games была двухнедельная новогодняя акция.

Это видеоигра в жанре выживания. Она предлагает игрокам научиться принимать самостоятельные решения и заботиться о себе, путешествуя по ледяной пустыне, которая пережила геомагнитную катастрофу.

Фото: Epic Games Store