Председатель Smart City.UA Юрий Назаров призвал мэров крупных и малых городов Украины участвовать в глобальных процессах цифровизации. Ведь переход от бумажного к цифровому документообороту и комфортные для горожан онлайн-услуги способны значительно повысить качество жизни граждан.

Этот год обещает быть активным в направлении цифровизации украинских городов. Уже сейчас руководство городов и общин понимает, насколько важно внедрять технологии и насколько они могут облегчить не только управление городом, но и создать более комфортные условия для проживания его жителей, — подчеркнул Юрий Назаров.

Но, по оценкам реформатора, далеко на все городские головы, которые искренне хотят услышать проблемы горожан, достаточно информированы относительно этапов внедрения концепции “умных городов”. Решения имеющейся проблемы Юрий Назаров видит в присоединении мэров украинских городов к общему движению цифровизации.

Я призываю всех мэров городов, лидеров общин присоединяться к нашему движению цифровизации! Наша команда помогает вводить решения, которые качественно влияют на жизнь людей всего в три клика на смартфоне. Наше движение поддерживает центральная власть: на проекты цифровизации Украины в бюджете-2021 выделена рекордная сумму — 1,8 млрд. грн, — заявил Юрий Назаров.

По его словам, в 2020 году команда Smart City.UA уже начала соответствующую работу: в течение года проведен ряд обсуждений по поводу построения “умного города” с представителями многих городов Украины. К инициативе Юрия Назарова уже присоединились Мукачево, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Житомир, Харьков, Белая Церковь, Мелитополь, Днепр и Бровары.

Убежден, что в этом году семья” умных городов “в Украине количественно возрастет. По нашим расчетам, в 2021 году преимуществами “умного города” смогут воспользоваться еще 3 млн украинцев, а в целом это будет почти 10 млн наших соотечественников, — рассказал эксперт.

Кроме того, Юрий Назаров подчеркнул, что концепция Smart City не надо ассоциировать только с крупными городами, ведь в процесс цифровизации может присоединиться даже маленький городок с численностью населения от 25 000 человек.

В небольших городах внедрять такие изменения можно гораздо быстрее и легче. Будущее уже наступило и не стоит сопротивляться прогрессу оставляя развитие своего города за бортом всемирной цифровизации. Присоединяйтесь!, — призвал глава Smart City.UA Юрий Назаров.