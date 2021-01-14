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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю

Грузовой многоразовый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю.

Корабль в декабре доставил на МКС 2 900 кг груза американского космического агентства NASA, вернул на Землю около 2 350 кг старого оборудования и результатов опытов.

— Миссия по пополнению запасов и первое возвращение космического корабля для пополнения запасов у побережья Флориды завершено, — сообщила компания в Twitter.

В рамках контракта SpaceX с NASA это была уже 21 грузовая миссия по снабжению МКС.

Сейчас Cargo Dragon является единственным в мире космическим кораблем, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

Запуск Starship

Компания SpaceX не смогла осуществить первый тестовый запуск прототипа своего межпланетного многоразового космического корабля Starship.

За 1,3 секунды до старта двигатели Raptor инициировали аварийное отключение и прототип Starship не взлетел.

Фото: Dreamstime

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