На старый Новый год, 14 января, синоптики прогнозируют снег в западных, северных, а также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

На высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен сход лавин.

Ночью и утром в некоторых регионах мороз достигнет 8 градусов, а днем ​​будет максимум -5.

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На юге сегодня 0 +3, на Западе и в Центре Украины — от 0 до -2.

В северных и восточных регионах преимущественно -2 -4.

Погода в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 будет относительно теплой.

Часто возможны дожди, а вот снега почти не будет.

Средняя месячная температура января — от -4 до 0 градусов.