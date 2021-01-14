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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Лучшие поздравления с днем ангела Богдана в открытках

Первый день ангела Богдана в 2021 году отмечают 14 января.

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает Богом данный.

Лучшие поздравления с днем ангела Богдана в открытках смотрите на Фактах ICTV.

День ангела Богдана: поздравления в открытках

День ангела Богдана: поздравления в открытках

День ангела Богдана: поздравления в открытках

День ангела Богдана: поздравления в открытках

День ангела Богдана: поздравления в открытках

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

После Старого Нового года православные верующие будут праздновать Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.

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