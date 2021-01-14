День ангела Богдана: поздравления в открытках

Первый день ангела Богдана в 2021 году отмечают 14 января.

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает Богом данный.

Лучшие поздравления с днем ангела Богдана в открытках смотрите на Фактах ICTV.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

После Старого Нового года православные верующие будут праздновать Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали родственные вечера.