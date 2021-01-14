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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Лучшие поздравления с Днем ангела Василия

День Василия 2021 приходится на четверг, 14 января. Также в этот день встречают Старый Новый год.

Святителя Василия Великого считают покровителем земледелия. Именно с ним связано обычай засева домов пшеницей с соответствующими поговорками.

В этот день не забудьте поздравить знакомых Васильев с их Днем ангела!

Поздравления в СМС

*****

Желаем чудеснейших дней,
Чтоб быть, наш Василь, веселей!
Пусть жизнь, будто речка, течет,
Успехи тебе принесет!

*****

Приветствую тебя, Василий, с днем ​​ангела. Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Прочных сил и уверенных позиций, правильных решений и гениальных идей, верной любви и настоящих друзей.

*****

Приветствую тебя, Вася, будь мужественным и целеустремленным, иди твердыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!

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Поздравления в стихах

*****

Поздравляю, Василий, тебя!
Пусть твои сбываются желанья,
Удаются пусть дела:
Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,
Словно солнышко блистает.
Будет пусть тебе подвластно все,
И любовь пусть душу согревает.

*****

Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!

*****

Желаю, Вася, в этот час,
Чтоб ты во всем успешен был,
Чтобы энергии запас
Ты в русло нужное пустил!

Желаю искренней любви
И только преданных друзей!
Лишь позитив всегда лови,
Чтоб мир царил в душе твоей!

Гадания на Василия

На праздник Василия принято также гадать. Этот день имеет особую магическую силу.

Лучшие гадания на Василия собраны в материале на Фактах ICTV.

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