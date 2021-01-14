После недавнего сообщения программиста Павла Дурова на своем Telegram-канале, стремительный рост количества новых пользователей только ускорился.
Так, к мессенджеру присоединились и создали свои официальные каналы Президент Турции — Реджеп Тайип Эрдоган (@RTErdogan) и Президент Бразилии — Жаир Болсонару (@jairbolsonarobrasil).
По словам Павла Дурова, в отличии от других соцсетей Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы понять, видит ли пользователь контент, на который он подписан. Возможно, мы являемся свидетелями самой масштабной цифровой миграции в истории человечества.
Основатель Telegram утверждает, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации доверяют мессенджеру и полагаются на него в вопросе борьбы с дезинформацией и распространении информации о важных проблемах общества.
— Приложение — единственный способ для лидеров мнений напрямую связаться со своей аудиторией, — заявил программист.
Кроме того, на платформе уже были и другие главы государств, а именно:
- Президент Мексики — @PresidenteAMLO
- Президент Франции — @emmanuelmacron
- Премьер-министр Сингапура — @leehsienloong
- Президент Украины — @V_Zelenskiy_official
- Президент Узбекистана- @shmirziyoyev
- Президент Тайваня — @iingtw
- Премьер-министр Израиля- @bnetanyahu
Проверенные учётные записи имеют обычно синюю галочку возле имени пользователя. Об этом еще раз напомнил Павел Дуров.
500 млн пользователей в Telegram
Ранее основатель Telegram сообщил, что за первую неделю 2021 года количество активных пользователей Telegram превысило 500 млн. Новые люди прибыли со всего мира. Что привело к стремительному росту количества пользователей Telegram и как на это отреагировал Дуров читайте подробнее в Фактах.
Источник: Durov’s Channel