После недавнего сообщения программиста Павла Дурова на своем Telegram-канале, стремительный рост количества новых пользователей только ускорился.

Так, к мессенджеру присоединились и создали свои официальные каналы Президент Турции — Реджеп Тайип Эрдоган (@RTErdogan) и Президент Бразилии — Жаир Болсонару (@jairbolsonarobrasil).

По словам Павла Дурова, в отличии от других соцсетей Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы понять, видит ли пользователь контент, на который он подписан. Возможно, мы являемся свидетелями самой масштабной цифровой миграции в истории человечества.

Основатель Telegram утверждает, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации доверяют мессенджеру и полагаются на него в вопросе борьбы с дезинформацией и распространении информации о важных проблемах общества.

— Приложение — единственный способ для лидеров мнений напрямую связаться со своей аудиторией, — заявил программист.

Кроме того, на платформе уже были и другие главы государств, а именно:

Президент Мексики — @PresidenteAMLO

Президент Франции — @emmanuelmacron

Премьер-министр Сингапура — @leehsienloong

Президент Украины — @V_Zelenskiy_official

Президент Узбекистана- @shmirziyoyev

Президент Тайваня — @iingtw

Премьер-министр Израиля- @bnetanyahu

Проверенные учётные записи имеют обычно синюю галочку возле имени пользователя. Об этом еще раз напомнил Павел Дуров.

500 млн пользователей в Telegram

Ранее основатель Telegram сообщил, что за первую неделю 2021 года количество активных пользователей Telegram превысило 500 млн. Новые люди прибыли со всего мира. Что привело к стремительному росту количества пользователей Telegram и как на это отреагировал Дуров читайте подробнее в Фактах.

Источник: Durov’s Channel