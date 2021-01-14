Наушники Galaxy Buds Pro: основные фишки и цена

Samsung представили абсолютно новые наушники Galaxy Buds Pro с умным шумоподавлением и пространственным звучанием. Чистый и реалистичный звук от высочайших нот до самых глубоких басов благодаря двухполосному динамику. Производители сделали все, чтобы звук был максимально качественным.

Новые Galaxy Buds Pro выполненные в формате внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками разных размеров. В них установлены основные 6,5-мм твиттер и дополнительный 11-мм вуфер. Все это, по словам производителя, улучшит звук в разы.

Фишки Samsung Galaxy Buds Pro

Разумное шумоподавление — микрофон будет распознавать ваш голос и выключать шумоподавление при надобности. То есть, вы сможете слышать собеседника, не вытягивая наушник. В тихих местах уровень шумоподавления будет снижаться.

AutoSwitch — технология, с помощью которой переключаться между устройствами можно будет без дополнительных усилий. Например, вы сможете смотреть видео на планшете и тут же ответить на телефонный звонок, не переключая наушники. Видео автоматически поставится на паузу.

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Дизайн — наушники будут глянцевыми, вопреки тендеции на матовость. Доступные цвета: белый, серебристый и фиолетовый.

Smart Things Find — с помощью этого приложения вы сможете быстро разыскать свои наушники, если они потерялись. Вы услышите звуковой сигнал и легко найдете их в комнате. А с помощью автономного поиска вы узнаете последнее расположение наушников, даже если они уже не были подключены к вашему смартфону.

На одном заряде Galaxy Buds Pro будут работать до 18 часов, есть поддержка быстрой зарядки. Управлять настройками можно будет через фирменное приложение Galaxy Wearable, системные настройки Bluetooth или с помощью голосовых команд через виртуального помощника Bixby.

Цена будет стартовать от $200.

Новинки Samsung 2021

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Источник: Samsung