Новый флагман Samsung S21: цена и характеристики

Компания Samsung представила новый флагман S21 во время презентации Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra станет первым представителем Galaxy S, который будет поддерживать стилус S Pen. Ранее он мог работать только с серией Galaxy Note.

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Экран AMOLED будет иметь диагональ 6,8 дюймов с разрешением WQHD. Он сможет поддерживать частоту обновления изображения до 120 ГЦ. Защитное стекло — Gorilla Glass Victus производства Corning.

Смартфон будет иметь четыре камеры с 108 мегапикселями, а также 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

Основой для телефона стал новый процессор Exynos 2100. В США и Китае будет S21 работать на Qualcomm Snapdragon 888.

Доступны следующие версии:

Galaxy S21 Ultra 5G 128 ГБ флэш-памяти, 12 ГБ ОЗУ — серебристый, черный, от €1 249

Galaxy S21 Ultra 5G 256 ГБ флэш-памяти, 12 ГБ ОЗУ — серебристый, черный, от €1 299

Galaxy S21 Ultra 5G 512 ГБ флэш-памяти, 16 ГБ ОЗУ — серебристый, черный, от €1 429

Новинки Samsung 2021

На ежегодной выставке техники CES 2021 Samsung представила 110-дюймовый MICRO LED-телевизор, четырехдверный холодильник Bespoke Flex, а также флагманский процессор Exynos-2100, который ознаменовал возвращение легендарной линейки процессоров Exynos.

Источник: Samsung