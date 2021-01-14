В четверг, 14 января, в Украине отмечают старый Новый год, День Василия Великого и Обрезание Господне.
14 января — какой сегодня праздник
Православные чтят память святого Василия, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия. Именно с ним связан обычай засевания жилищ пшеницей на старый Новый год.
При этом утром в дом первым обязательно должен зайти мужчина – тогда весь год буде богатым и счастливым.
Также 14 января отмечается Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса Христа в храм для совершения обряда обрезания.
День ангела 14 января
Именины 14 января отмечают Василий, Вячеслав, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.
Приметы на 14 января
- Туман на Василия считается предвестником хорошего урожая.
- А иней на деревьях – меда будет много.
- С утра идет снег – зима тоже будет снежной, а весна поздней.
- Ветер с севера – лето будет холодным, с запада – дождливым, с востока – засушливым, а с юга – обычным, теплым.
- Если 14 января оттепель, лето будет прохладным.
- На небе яркие звезды – к морозам.
Что нельзя делать 14 января
- Это единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить по домам.
- Выносить сор из избы – вместе с ними вынесете счастье.
- Выметать зерно, насыпанное посевальщиками, до Крещения.
- Одалживать деньги – чтобы не быть в долгах весь год.
- Ругаться и сквернословить.
Церковные праздники в январе 2021
В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.