В четверг, 14 января, в Украине отмечают старый Новый год, День Василия Великого и Обрезание Господне.

14 января — какой сегодня праздник

Православные чтят память святого Василия, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия. Именно с ним связан обычай засевания жилищ пшеницей на старый Новый год.

При этом утром в дом первым обязательно должен зайти мужчина – тогда весь год буде богатым и счастливым.

Также 14 января отмечается Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса Христа в храм для совершения обряда обрезания.

Читайте Календарь праздников на январь 2021

День ангела 14 января

Именины 14 января отмечают Василий, Вячеслав, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.

Приметы на 14 января

Туман на Василия считается предвестником хорошего урожая.

А иней на деревьях – меда будет много.

С утра идет снег – зима тоже будет снежной, а весна поздней.

Ветер с севера – лето будет холодным, с запада – дождливым, с востока – засушливым, а с юга – обычным, теплым.

Если 14 января оттепель, лето будет прохладным.

На небе яркие звезды – к морозам.

Что нельзя делать 14 января

Это единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить по домам.

Выносить сор из избы – вместе с ними вынесете счастье.

Выметать зерно, насыпанное посевальщиками, до Крещения.

Одалживать деньги – чтобы не быть в долгах весь год.

Ругаться и сквернословить.

Церковные праздники в январе 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.