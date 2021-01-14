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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Старый Новый год и Васильев день: какой праздник 14 января

В четверг, 14 января, в Украине отмечают старый Новый год, День Василия Великого и Обрезание Господне.

14 января — какой сегодня праздник

Православные чтят память святого Василия, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия. Именно с ним связан обычай засевания жилищ пшеницей на старый Новый год.

При этом утром в дом первым обязательно должен зайти мужчина – тогда весь год буде богатым и счастливым.

Также 14 января отмечается Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса Христа в храм для совершения обряда обрезания.

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Календарь праздников на январь 2021

День ангела 14 января

Именины 14 января отмечают Василий, Вячеслав, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.

Приметы на 14 января

  • Туман на Василия считается предвестником хорошего урожая.
  • А иней на деревьях – меда будет много.
  • С утра идет снег – зима тоже будет снежной, а весна поздней.
  • Ветер с севера – лето будет холодным, с запада – дождливым, с востока – засушливым, а с юга – обычным, теплым.
  • Если 14 января оттепель, лето будет прохладным.
  • На небе яркие звезды – к морозам.

Что нельзя делать 14 января

  • Это единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить по домам.
  • Выносить сор из избы – вместе с ними вынесете счастье.
  • Выметать зерно, насыпанное посевальщиками, до Крещения.
  • Одалживать деньги – чтобы не быть в долгах весь год.
  • Ругаться и сквернословить.

Церковные праздники в январе 2021

В первый зимний месяц украинцы отмечают ряд больших церковных праздников. Один из них — Крещение, 19 января.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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