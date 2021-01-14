Праздник Василия отмечают 14 января – в тот же день, что и старый Новый год.
Святителя Василия Великого считают покровителем земледелия. Именно с ним связан обычай засевания жилищ пшеницей с соответствующими поговорками.
Он также был философом и богословом — написал много трудов. К нему обращаются с молитвами те, чья деятельность связана с просвещением.
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Родился святой примерно в 330 году в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в христианской семье. С самого детства соблюдал церковные каноны. Основал два монастыря – женский и мужской, а также содержал богадельни и дома для паломников.
Поэтому верующие молятся святому Василию также о здоровье и просят помощи в приобретении жилья.
Традиции праздника
По традиции, 14 января утром хозяйки готовят щедрую кутью. Съедать ее принято до последней крошки.
А дети на Василия просыпаются очень рано и после церковной службы идут засевать, набрав в карманы зерна (рожь, пшеницу, овес).
Посевальников считают самыми желанными гостями в этот день и приглашают к столу.
Первым в новом году в дом должен зайти мужчина.
Считается, что девушки счастья не приносят, поэтому им засевать запрещено. Более того, праздник Василия – единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить по гостям.
Зерном, которое посевальщики разбрасывали по дому, хозяйки кормили кур – чтобы лучше неслись, давали скоту – чтобы был здоровым. А часть хранили до весны, смешивали с другим зерном и начинали первый посев.
Но сметать его можно только после Крещения, 19 января.
Народные приметы на праздник Василия
- Ночь на Василия тихая и ясная – год будет счастливым.
- Солнце с самого утра также предвещает счастливый и урожайный год, особенно богатый урожай фруктов.
- Если иней на деревьях – к урожаю хлеба.
- Снег идет 14 января – год будет удачным для всего.
Гадания на Василия
На праздник Василия принято также гадать. Этот день имеет особую магическую силу.
Лучшие гадания на Василия собраны в материале на Фактах ICTV.