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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Twitter ограничил аккаунт российской вакцины Спутник V — причина

Социальная сеть Twitter временно ограничила Аккаунт российской вакцины Спутник V.

Действие учетной записи ограничили из-за того, что от ее имени выполнялись необычные действия.

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Российский фонд прямых инвестиций, при поддержке которого создавалась вакцина, заявив, что выясняют причину.

Однако, это не блокировка учетной записи. Посты от имени Спутник V были доступны к просмотру.

Через некоторое время Twitter снял ограничения.

твиттер

Блокировка аккаунтов Трампа

Накануне стало известно о блокировании аккаунта Трампа в Twitter. Соцсеть заблокировала аккаунт навсегда, поскольку увидела в его сообщениях угрозы безопасности граждан. К инициативе также присоединились другие платформы, в частности Facebook.

Фото: Depositphotos

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