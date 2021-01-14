Twitter ограничил аккаунт российской вакцины Спутник V — причина

Социальная сеть Twitter временно ограничила Аккаунт российской вакцины Спутник V.
Действие учетной записи ограничили из-за того, что от ее имени выполнялись необычные действия.
Российский фонд прямых инвестиций, при поддержке которого создавалась вакцина, заявив, что выясняют причину.
Однако, это не блокировка учетной записи. Посты от имени Спутник V были доступны к просмотру.
Через некоторое время Twitter снял ограничения.
Блокировка аккаунтов Трампа
Накануне стало известно о блокировании аккаунта Трампа в Twitter. Соцсеть заблокировала аккаунт навсегда, поскольку увидела в его сообщениях угрозы безопасности граждан. К инициативе также присоединились другие платформы, в частности Facebook.