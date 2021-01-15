15 января — День ангела Серафимы. По церковному календарю, в этот день чтят память и молятся Серафиму Саровскому.
Значение имени Серафима
Серафима — женский вариант мужского имени Серафим. Оно имеет древнееврейские корни и означает огненная.
Обладательницы имени с детства очень любознательны, активны и всегда хотят быть в центре внимания.
Серафимы — настоящие труженицы. Благодаря этому им часто удается достичь успехов в карьере.
Поздравления с Днем ангела Серафимы в картинках
Поздравления с Днем ангела Серафимы в СМС
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В свой День ангела прими
Поздравления мои.
Серафима, будь счастливой
И со всеми справедливой!
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Поздравляем, Серафима,
С этим праздником большим!
Счастья, благ, любви, удачи
И здоровья вам в придачу!
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С Днем ангела я поздравляю
Серафиму прекрасную.
Счастья ей желаю
И судьбы удачной.
Календарь церковных праздников на 2021 год
Помимо государственных праздников, украинцы празднуют ряд церковных дат.
Среди них самый большой — Пасха, который в этому году выпадает на 2 мая.
Более подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.