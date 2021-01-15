15 января — День ангела Серафимы. По церковному календарю, в этот день чтят память и молятся Серафиму Саровскому.

Значение имени Серафима

Читайте Церковный календарь на январь 2021

Серафима — женский вариант мужского имени Серафим. Оно имеет древнееврейские корни и означает огненная.

Обладательницы имени с детства очень любознательны, активны и всегда хотят быть в центре внимания.

Серафимы — настоящие труженицы. Благодаря этому им часто удается достичь успехов в карьере.

Поздравления с Днем ангела Серафимы в картинках

Поздравления с Днем ангела Серафимы в СМС

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В свой День ангела прими

Поздравления мои.

Серафима, будь счастливой

И со всеми справедливой!

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Поздравляем, Серафима,

С этим праздником большим!

Счастья, благ, любви, удачи

И здоровья вам в придачу!

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С Днем ангела я поздравляю

Серафиму прекрасную.

Счастья ей желаю

И судьбы удачной.

Календарь церковных праздников на 2021 год

Помимо государственных праздников, украинцы празднуют ряд церковных дат.

Среди них самый большой — Пасха, который в этому году выпадает на 2 мая.

Более подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.