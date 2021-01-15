Джеймс Нейсмит: дудл Google

Новый дудл Google посвящен канадском тренеру, преподавателю и основателю игры в баскетбол Джеймсу Нейсмиту.

Джеймс Нейсмит долгое время преподавал в международной тренировочной школы в США. Зимой, когда нужно было увеличить нагрузку на студентов, Джеймс Нейсмит придумал баскетбол — новую игру с мячом в зале.

Дудл Google изображает тот самый момент, когда происходили первые в мире занятия по баскетболу.

На картинке видны двое студентов, а рядом и сам доктор Джеймс Нейсмит. За окном разработчики нарисовали зиму, а именно окно стало буквой О в слове Google, которое изображают на всех Дудл.

При нажатии на дудл пользователи попадают на выдачу новостей, соответствующих запросу Джеймс Нейсмит.