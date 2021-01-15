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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

День Википедии: какой праздник 15 января

В пятницу, 15 января, в мире отмечают День Википедии. Это общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом, содержание которого пользователи могут изменять самостоятельно.

А православная церковь в этот день чтит память римского епископа Сильвестра Первого. По легенде, именно ему удалось убедить императора Константина стать христианином.

В народе это Сильвестров день или Куриный праздник, потому что священника считали покровителем домашней птицы.

День ангела 15 января

Именины сегодня у Василия, Серафима, Сильвестра, Юлианы и Ульяны.

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Приметы на 15 января

  • Мороз в Сильвестров день — к оттепели.
  • Если вечером облачно — погода резко изменится в ближайшие дни.
  • Петухи рано запели — к резким изменениям погоды.
  • Сорока ищет убежище среди домов — примета, что скоро будет метель.

Что нельзя делать 15 января

  • На Сильвестра нельзя есть мясо, особенно птицы — чтобы счастье из дома не улетело.
  • Употреблять алкоголь.
  • Выносить мусор утром.
  • Заниматься домашними делами.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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