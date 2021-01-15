В США планируют разработать цифровой паспорт прививок от Covid

Microsoft, Salesforce и Oracle, а также некоммерческая Mayo Clinic в США, объединились, чтобы разработать цифровой паспорт прививок. Компании уверены — правительства стран, в частности авиаперевозчики, вскоре будут требовать у людей справку о прививке от Covid.

О своей коалиции компании объявили в четверг. Объединение получило название The Vaccination Credential Initiative (Инициатива по учетным данным на счет вакцинации — Ред.)

— В планах разработать технологию, которая позволит людям получать зашифрованную копию своих данных об иммунизации. Информация будет храниться в цифровом кошельке: Apple Wallet или Google Pay.

Если нет смартфона, QR-код с данными можно будет распечатать. Также The VCI заявила, что попытается разработать новые стандарты подтверждения информации о привитии. Ранее граждане использовали прививочные буклеты.

— Основная цель инициативы — предоставить людям цифровой доступ к записям о вакцинации, — сказал Пол Мейер, генеральный директор некоммерческого проекта “The Commons».

По словам Мейера, цифровой паспорт прививок позволит людям безопасно и комфортно вернуться к путешествиям, работе и школе.

Билл Паттерсон, исполнительный вице-президент и генеральный директор корпоративной фирмы программного обеспечения Salesforce, отметил, что коалиция будет отыгрывать ключевую роль в общественном благосостоянии и здоровье. Его компания хочет помочь организациям настроить все аспекты жизненного цикла управления вакцинацией.

Нелегко сказать, насколько определенные ограничения для людей, отказавшихся от вакцинации, являются правильными в вопросе этики. Непривитые люди могут тяжело болеть Covid-19 и его штаммами, в результате чего опасности подвергаются не только заболевшие, но и остальные люди. Например, если медицинские ресурсы придется отвернуть от помощи, не связанной с Covid.

Об этом заявили Исра Блэк, преподаватель права в Университете Йорка, и Лиза Форсберг, докторант Оксфордского университета, занимающиеся исследованием медицинской этики.

Вакцинация в Украине

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что украинцы будут получать паспорта вакцинации от Covid-19 так же, как и граждане Европейского союза. Подробнее читайте на сайте Факты ICTV.

Источний: CNBC