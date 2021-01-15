15 января снег прогнозируют почти на всей территории Украины, кроме южных регионов, а морозы усилятся.
На Севере и северо-западе в течение суток мороз от -9 до -11.
В остальных западных областях преимущественно в диапазоне -7 -9.
В центральных областях -5 -7, в восточных — от -4 до -6.
На Юге страны температура воздуха составит -1 -4.
В Киеве сегодня снег, мороз будет достигать 11 градусов.
Прогноз погоды на выходные 16-17 января в Украине
На выходные, 16 и 17 января 2021, в Украине синоптики прогнозируют сильное похолодание и снег.
В частности, в Киеве в эти дни похолодает до 23 градусов мороза.