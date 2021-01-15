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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снег и 10-градусный мороз: погода в Украине на 15 января (КАРТА)

15 января снег прогнозируют почти на всей территории Украины, кроме южных регионов, а морозы усилятся.

На Севере и северо-западе в течение суток мороз от -9 до -11.

В остальных западных областях преимущественно в диапазоне -7 -9.

В центральных областях -5 -7, в восточных — от -4 до -6.

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На Юге страны температура воздуха составит -1 -4.

В Киеве сегодня снег, мороз будет достигать 11 градусов.

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На выходные, 16 и 17 января 2021, в Украине синоптики прогнозируют сильное похолодание и снег.

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