В сеть слили дизайн Windows 10X

В сети появилась предрелизныя сборка новой версии Windows 10X. Microsoft усердно работает над обновлением ОС, но благодаря инсайдерам фанаты компании уже увидели дизайн интерфейса новой операционной системы.

Пользователь с ником Albacore на своей странице Twitter опубликовал видео, где можно увидеть настройки новой операционной системы.

Setting up Windows 10X build 20279 ???? pic.twitter.com/ysYrvAi8lJ — Albacore (@thebookisclosed) January 14, 2021

Дизайн выполнен в лучших традициях минимализма. В отличии от предыдущих версий, значки программ, в частности кнопка Пуска, расположены по центру панели задач. В публикации продемонстрированы анимация загрузки и первые настройки Windows 10X.

Кроме того, Albacore создал эмулятор, который можно скачать на свой ПК и протестировать Windows 10X. Для этого Albacore просит использовать систему виртуализации Hyper-V. Ссылка на файл он опубликовал после видео.

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Анонс Windows 10X состоялся еще в конце 2019 года. Релиз новой версии операционной системы Microsoft будет поддерживать UWP-приложения, а также Progressive Web Apps. Позже скорее всего появится возможность загружать традиционные для ОС программы, в частности Win32-приложения.

Windows 10 X

Ранее операционную систему разрабатывали для мобильных устройств с двумя дисплеями, позже возможной стала поддержка ОС и в сегменте недорогих ноутбуков. Выпуск обновления уже неоднократно переносили. Сейчас ориентировочная дата выхода Windows 10 X планируется на весну 2021 года.

Windows 10X является ответом на операционную систему Chrome — простую и легкую ОС для устройств на процессорах ARM или x86, в частности для недорогих лэптопов.