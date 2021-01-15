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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Какого числа Крещение 2021

Крещение в 2021 году приходится на вторник, 19 января, ведь оно является постоянным праздником.

В этот день Крещение отмечают христиане, придерживающиеся Юлианского календаря.

Оно считается одним из важнейших церковных праздников, ведь именно в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, когда ему было 30 лет.

Читайте: Церковный календарь на январь 2021

До сих пор основной традицией этого праздника считается погружение в прорубь.

В народе существует поверье, что такое погружение дает людям крепкое здоровье на целый год.

Однако всегда нужно помнить, что прежде всего погружения в прорубь на Крещение является религиозным действом, поэтому лучше перед этим попросить благословение у священника.

Праздники в 2021 году

Фото: Dreamstime

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