День ангела Ирины: поздравления в СМС и открытках

День ангела Ирины в Украине празднуют несколько раз в год, в том числе и 16 января.
Это имя имеет греческое происхождение и переводится как покой. Так греки называли дочь Зевса и Фемиды, богини правосудия. У славян это имя полюбилось среди купцов и селян.
Поздравьте своих знакомых Ирин с их днем Ангела.
Поздравление с Днем ангела Ирины в открытках:
Поздравление с Днем ангела Ирины в СМС:
Ирина, прими искренние поздравления с прекрасным днем — Днем Ангела! Чтобы в этот праздничный день прилетел твой ангел и принес тебе счастья. Будь счастлива и пусть все твои мечты осуществятся как можно скорее.
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Хорошей такой погоду именины у Ирины. Прими от меня поздравления, пусть сбудутся твои желания.
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Ирусику, желаю тебе, чтобы жизнь твоя была светлой, как ясный солнечный день, полным, как бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней.
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днем ангела, дорога Ирина! Хочу тебе пожелать ярких красок в жизни и замечательных моментов, пленительного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и постоянного везения!
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Дорога, Ирина, поздравляю с днем ангела и желаю хороших и счастливых дней жизни, радостных и веселых событий, искренних и теплых слов, нежных объятий и сладких поцелуев, верной и светлой любви, вечного и настоящего счастья.
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Календарь церковных праздников на январь
В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат, в том числе и Рождество, и Старый Новый год, и Крещение.
Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.