День святого Валентина: история и когда празднуют

День Валентина ежегодно празднуют 14 февраля, в этом году этот праздник приходится на воскресенье. В этот день во многих заведениях устраивают тематические вечеринки или концерты. Парам за столиками приносят подарки в виде шампанского или печенья. Для тех, кто приходит со своей второй половинкой дарят бесплатный вход.

Влюбленные пары устраивают день для двоих с обязательными атрибутами праздника — валентинками, цветами и романтикой.

Факты ICTV разобрались, почему праздник называется в честь Валентина и какие у него традиции.

История праздника

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечается 14 февраля и у его появления есть несколько исторических версий.

1. День святого Валентина получил название из-за одного из христианских мучеников – Валентина Интерамнского или Валентина Римского. Память о нем чтят 14 февраля. Согласно легенде, в ІІІ столетии святой Валентин тайно венчал влюбленных, за что его казнили.

2. День влюбленных празднуется в один день с языческим праздником в честь бога плодородия Луперка – доброго духа гор, лугов, полей, покровителя стад, животных и людей.

В этот день происходили жертвоприношения животных богу Луперку. Из их шкур делали ремни, которыми жрецы Луперка, обнажившись, били всех прохожих. Считалось, что это способствует плодородию.

Позже, в V столетии Луперкалии были запрещены. но традиция отмечать праздник осталась и постепенно переросла в День всех влюбленных.

Традиции праздника

День святого Валентина празднуют во многих странах мира, люди разных культур и национальностей, но традиции и подарки в этот день всегда похожи.

В этот день принято дарить цветы, конфеты, шоколад, игрушки, украшения в виде сердца, а также любовные признания, написанные на открытке в форме сердца — валентинке.

Валентинка является главным атрибутом праздника и у нее тоже есть своя история и связана она с тем самым мучеником, которого казнили.

Когда Валентин тайно венчал влюбленных, его схватили, посадили в тюрьму и приговорили к смерти. Там он влюбился в дочь своего надзирателя и отправил ей признание в любви. Оно было оформлено в виде сердца.

К сожалению, девушка прочитала его уже после смерти Валентина. Его казнь состоялась 14 февраля. Католическая церковь канонизировала Валентина. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Традиционно в этот день происходят предложения руки и сердца или свадьбы. Считается, что пары, связавшие себя узами брака, наделяются любовью и счастьем.