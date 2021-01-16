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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Крещение Господне 2021: история, традиции и приметы праздника

19 января, в день Крещения Господнего, завершается цикл новогодне-рождественских праздников.

Крещение было одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа. Креститься он решил, когда ему было 30 лет.

Хотя он и был безгрешен, сделал это, чтобы не ставить себя выше других праведников.

Таинство крещения Иисуса состоялось в реке Иордан. Обряд проводил Иоанн Предтеча, которого также называют Крестителем.

Во время Крещения Господня на землю явился Святой Дух и назвал Христа Сыном Божьим.

Обычай праздновать Крещение Господне появился примерно во II веке. О нем вскользь упоминал богослов Климент Александрийский.

Начинается празднование накануне с Крещенского сочельника. Его еще называют Голодной кутьей.

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В полночь некоторые люди идут к рекам, поскольку существует поверье, что перед Крещением вода волнуется.

Говорят, что набранная в это время вода спасает от ранений или тяжелой болезни. Хранить ее следует за образами.

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На следующий день люди идут купаться в иордани – так по аналогии с рекой, в которой крестили Иисуса, называют проруби.

Воду, принесенную из рек или освященную на Крещение в церкви, давали выпить каждому члену семьи натощак.

Девушки перед умыванием клали в воду ожерелье или гроздь калины, чтобы быть красивыми.

Освященной водой окропляли все комнаты и давали напиться скоту, чтобы уберечь его от болезней.

Люди верили, что крещеные 19 января будут всю жизнь счастливыми. А влюбленные, которые в этот день договорятся о свадьбе, создадут крепкую семью.

Приметы на Крещение Господне

Ясная погода 19 января – год будет неурожайный.

Снег или туман над водой – у земледельцев будет удачный год.

На Крещение южный ветер – лето будет грозовым.

Если решитесь 19 января нырнуть в прорубь, собрали для вас перечень мест, где можно купаться на Крещение в Киеве. Ознакомиться со списком локаций можно в материале Фактов ICTV.

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