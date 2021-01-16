19 января, в день Крещения Господнего, завершается цикл новогодне-рождественских праздников.
Крещение было одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа. Креститься он решил, когда ему было 30 лет.
Хотя он и был безгрешен, сделал это, чтобы не ставить себя выше других праведников.
Таинство крещения Иисуса состоялось в реке Иордан. Обряд проводил Иоанн Предтеча, которого также называют Крестителем.
Во время Крещения Господня на землю явился Святой Дух и назвал Христа Сыном Божьим.
Обычай праздновать Крещение Господне появился примерно во II веке. О нем вскользь упоминал богослов Климент Александрийский.
Начинается празднование накануне с Крещенского сочельника. Его еще называют Голодной кутьей.
В полночь некоторые люди идут к рекам, поскольку существует поверье, что перед Крещением вода волнуется.
Говорят, что набранная в это время вода спасает от ранений или тяжелой болезни. Хранить ее следует за образами.
На следующий день люди идут купаться в иордани – так по аналогии с рекой, в которой крестили Иисуса, называют проруби.
Воду, принесенную из рек или освященную на Крещение в церкви, давали выпить каждому члену семьи натощак.
Девушки перед умыванием клали в воду ожерелье или гроздь калины, чтобы быть красивыми.
Освященной водой окропляли все комнаты и давали напиться скоту, чтобы уберечь его от болезней.
Люди верили, что крещеные 19 января будут всю жизнь счастливыми. А влюбленные, которые в этот день договорятся о свадьбе, создадут крепкую семью.
Приметы на Крещение Господне
Ясная погода 19 января – год будет неурожайный.
Снег или туман над водой – у земледельцев будет удачный год.
На Крещение южный ветер – лето будет грозовым.
Если решитесь 19 января нырнуть в прорубь, собрали для вас перечень мест, где можно купаться на Крещение в Киеве. Ознакомиться со списком локаций можно в материале Фактов ICTV.